Cyrela apresenta Vista Cyrela Furnished by Armani/Casa na Ilha de CARAS Country

Nos dias 1 e 2 de abril, a Cyrela marcou presença na Ilha de CARAS Country, evento voltado ao público feminino do agronegócio, para apresentar o Vista Cyrela Furnished by Armani/Casa — um dos empreendimentos residenciais mais icônicos já lançados em São Paulo. Com localização privilegiada no Jardim Guedala e 206 metros de altura, o projeto está entre os mais altos da capital paulista e traz para o mercado brasileiro um conceito inédito de morar nas alturas, com sofisticação, design atemporal e interiores cuidadosamente ambientados com elementos da grife italiana Armani/Casa.

Realizada em Angra dos Reis (RJ), a Ilha de CARAS Country reuniu cerca de 100 mulheres do agronegócio em dois dias de experiências exclusivas, palestras, conexões estratégicas e momentos de entretenimento. Com foco no protagonismo feminino no campo, o evento também teve caráter solidário, destinando toda a arrecadação ao Hospital de Amor, referência nacional no tratamento oncológico. Durante o encontro, as convidadas puderam conhecer os detalhes do Vista Cyrela Furnished by Armani/Casa, em uma imersão promovida pela Cyrela. Além das conversas com representantes da Cyrela, as participantes receberam gifts personalizados da marca como parte da experiência.

Mulheres do agronegócio reunidas na Ilha de CARAS Country fizeram doações para o Hospital do Amor - FOTO: Fumiko e Kenji

“Apresentar o Vista Cyrela Furnished by Armani/Casa para um grupo de mulheres tão inspiradoras é motivo de orgulho para nós. Elas representam uma força que movimenta o país, e poder conectá-las a um projeto que simboliza sofisticação, design e excelência é extremamente significativo para nós”, afirma Telma Page, Head de Marketing da Cyrela

Com 206 metros de altura, o empreendimento está entre os mais altos de São Paulo e promete redefinir o skyline da cidade. Os interiores foram cuidadosamente ambientados com móveis, acessórios, acabamentos e tecidos selecionados conforme o estilo consagrado da Armani/Casa — referência internacional em design e lifestyle. Cada detalhe reflete a elegância atemporal da grife italiana, presente tanto nos ambientes privativos quanto nas áreas comuns, concebidas para proporcionar uma experiência residencial exclusiva, marcada pela sofisticação, pelo conforto e pela identidade única do projeto. Com duas torres independentes — Venezia e Milano — o empreendimento tem VGV estimado em R$ 3 bilhões, posicionando-se como um novo ícone do mercado de alto padrão no Brasil e no mundo.

A primeira torre, Venezia, lançada em novembro de 2024, está localizada em um terreno de mais de 7 mil m² e oferece 94 unidades com metragens de 464 m² a 515 m², gardens de até 639 m² e coberturas duplex que chegam a 883 m². As unidades contam com quatro suítes e de quatro a seis vagas de garagem. Em menos de 90 dias do lançamento, cerca de 60 unidades foram comercializadas, com valor médio de R$ 40 mil/m², somando aproximadamente R$ 1 bilhão em vendas. A segunda torre, Milano, lançada nesse mês, também está situada em um terreno de mais de 7 mil m² e oferece unidades de 348 m² a 411 m², gardens de até 436 m² e coberturas entre 704 m² e 710 m², no conceito de “casas suspensas”. Os apartamentos contam com quatro suítes e até cinco vagas de garagem.

O Vista Cyrela Furnished by Armani/Casa não é apenas um empreendimento imobiliário – é um marco arquitetônico e um convite a um novo estilo de vida nas alturas de São Paulo.