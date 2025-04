William Bonner e mais: saiba quem são os jornalistas famosos que não têm diploma do curso

Ícone do telejornalismo brasileiro, William Bonner não é formado em jornalismo; veja outros profissionais famosos na área sem formação no curso

William Bonner(61), conhecido como um dos grandes nomes do telejornalismo brasileiro, não é formado em Jornalismo. O apresentador do Jornal Nacional, na verdade, fez um curso na área de comunicação, mas com foco em Publicidade e Propaganda. No dia 7 de abril, data marcada como Dia do Jornalista, saiba quem são os jornalistas famosos que não têm diploma do curso.

Jornalista sem diploma?

Um dos casos mais emblemáticos de jornalistas de sucesso sem formação é o de William Bonner, que está à frente do Jornal Nacional há décadas. Embora seja um dos jornalistas mais respeitados do país, sua formação é em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo (USP).

Na época em que Bonner se formou, era comum cursar matérias comuns a diversas graduações da mesma área nos primeiros anos do curso e, apenas nos últimos semestres de formação, decidir definitivamente qual seria a habilitação. No caso do famoso apresentador, apesar de cursar diversas disciplinas comuns ao currículo de Jornalismo, a escolha foi o diploma de publicitário.

Nomes históricos do jornalismo brasileiro

A exigência do diploma para atuar como jornalista no Brasil é um tema que gera discussões há anos. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que qualquer pessoa, independentemente de formação, pode exercer funções jornalísticas. O argumento era de que a Constituição não exige esse pré-requisito para a profissão.

Essa discussão é antiga e muitos dos grandes nomes da imprensa brasileira adentraram no mundo do jornalismo antes da decisão do STF liberar o exercício da profissão sem diploma. Figuras históricas como Assis Chateaubriand (1892-1968) e Samuel Wainer (1910-1980), por exemplo, ajudaram a moldar a comunicação no Brasil sem a formação acadêmica na área.

Ao longo das décadas, diversos profissionais se destacaram no jornalismo sem um diploma específico na área. Confira alguns nomes:

Carlos Lacerda - Um dos mais influentes jornalistas e políticos da história do Brasil, fundador do jornal Tribuna da Imprensa;

Bóris Casoy - Veterano do telejornalismo brasileiro, famoso por sua passagem pelo TJ Brasil e pela frase "isto é uma vergonha";

Ricardo Boechat - Um dos comunicadores mais respeitados do país, teve uma longa trajetória na Band, sendo adorado por seu estilo direto e crítico;

Joseval Peixoto - Advogado de formação, mas reconhecido como uma das vozes que mais marcaram o radiojornalismo brasileiro;

Roberto Marinho - Fundador do Grupo Globo, foi um dos maiores nomes da comunicação no país, embora não tivesse formação acadêmica na área.

Ana Maria Braga é ponto fora da curva

Nascida no interior de São Paulo, Ana Maria Braga(76) se formou em Biologia pela USP antes de entrar para a TV Tupi, onde trabalhou para se manter em São Paulo enquanto tentava fazer uma pós-graduação no seu curso de origem.

Na emissora pioneira do Brasil, a então bióloga decidiu entrar em uma faculdade de jornalismo e, mesmo com a abertura para atuar sem diploma, se formou. Na Tupi, ela foi apresentadora de telejornais e programas femininos. Com o fechamento da emissora, passou mais de uma década longe da televisão, trabalhando como assessora de imprensa e diretora comercial em revistas da Editora Abril.

No entanto, o chamado da telinha falou mais alto e ela voltou para a TV nos anos 1990, se tornando um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira com o Mais Você, na Globo.

Leia também: Famosos marcam presença no casamento civil de Ana Maria Braga e Fábio Arruda