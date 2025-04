Big Brother / Bate-papo BBB

BBB 25: Daniele Hypolito se decepciona com falas de Gracyanne Barbosa: 'Aproveitando'

Eliminada do BBB 25, da Globo, Daniele Hypolito viu imagens de sua relação com Gracyanne Barbosa e falou sobre a "parceria" com a musa fitness no jogo