BBB 25: Diego Hypolito analisa jogo após saída de Daniele: 'Ainda dá tempo'

Emparedado, o brother Diego Hypolito ressaltou que seguirá de cabeça erguida mesmo após os últimos acontecimentos no BBB 25

A eliminação de Daniele Hypolito do BBB 25, da TV Globo, mexeu bastante com o irmão, Diego Hypolito. Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 7, o brother refletiu sobre a saída da familiar e a formação do 14º paredão, do qual ele enfrenta junto com Vitória Strada e João Gabriel.

Em conversa com Vitória, Diego reforçou que seguirá de cabeça erguida mesmo após os últimos acontecimentos dentro do jogo. "Danica saiu, teve Monstro, vou para paredão de novo e eu não vou desanimar. Amanhã tem Sincerão. As pessoas já conhecem quem nós somos, é esperar para ver se aquilo que a gente é está chegando no coração das pessoas, se está agradando", disse ele.

"Não acho que a Dani saiu por quem ela é, se chegou no coração das pessoas, sabe? Acho que agora não é mais sobre isso. Acho que quem está aqui conseguiu tocar no coração das pessoas, isso já é um fato", opinou a atriz.

Diego Hypolito, então, explicou que a reflexão tem a ver com sua trajetória: "Eu estou falando sobre mim", disse ele. Vitória Strada, por sua vez, ressaltou que os telespectadores já sabem quem deseja eliminar nos paredões, independente do cenário.

"É sobre quem o público já colocou na cabeça que naquele momento já era hora", declarou a sister, deixando o colega de confinamento sozinho no cômodo. " Acho que ainda dá tempo. Dá sim ", concluiu Diego Hypolito, ainda bastante reflexivo.

Tadeu dá bronca em Daniele no discurso

O apresentador Tadeu Schmidt usou o discurso de eliminação do 13º paredão do BBB 25, da Globo, para dar uma ‘bronca’ em Daniele Hypolito por causa de uma atitude dela na rodada. Ele chamou a atenção dela por ter se oferecido para ir ao paredão e ser eliminada por causa disso. Dani deixou o reality show na noite deste domingo, 6, com 50,37% dos votos ao enfrentar Maike e João Pedro na berlinda.

No discurso, Schmidt deu sua opinião sobre Daniele ter se oferecido para ser a indicação de Maike e Delma - eles tiveram que entrar em consenso para indicar uma pessoa para o paredão como consequência da prova do líder; confira detalhes!

