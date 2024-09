Rafaella Justus colocou regra para o look das 15 amigas em sua festa; veja

Além da cor, Rafaella Justus colocou padrão para o vestido das 15 amigas que escolheu para sua festa luxuosa de debutante; confira o que ela fez

Os detalhes da festa de 15 anos de Rafaella Justus chamaram a atenção e ainda estão rendendo comentários. Em sua rede social, a apresentadora Ticiane Pinheiro respondeu a algumas dúvidas sobre o evento luxuoso de sua primogênita e compartilhou algumas curiosidades.

Além de falar sobre a mudança de seu vestido na celebração e revelar qual foi o presente que a aniversariante deu para as suas 15 amigas, a esposa de Cesar Talli comentou como a anfitriã criou um padrão o look das 15 eleitas.

Rafaella Justus não apenas escolheu a cor verde, mas também colocou uma regra e deixou uma parte livre para as meninas escolherem. "A Rafa escolheu a cor e o modelo da saia e as amigas puderam criar a parte de cima!", contou Ticiane Pinheiro a ideia de sua herdeira para o traje das amigas.

É bom lembrar que as 15 se arrumaram no salão da irmã da aniversariante e ganharam um mimo de mais de R$ 600. Além disso, elas dormiram no hotel onde aconteceu a festa e tiveram um café da manhã.

Festa de Rafaella Justus

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, em um hotel em São Paulo. A planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, foi a responsável por todos os detalhes. O bolo e os doces foram feitos pela confeiteira Mariana Junqueira. Os shows escolhidos foram o de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

O convite enviado foi uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

É bom lembrar que todos os gastos da festa, exceto vestidos e shows, pagos por Ticiane Pinheiro, foram bancados pelo pai, o empresário Roberto Justus, que dançou com a herdeira a valsa coreografada. Além do momento da valsa, a aparição surpresa de Fabiana Justus foi destaque na celebração de luxo.