Bia Miranda deixa maternidade acompanhada de Gato Preto

A influenciadora digital Bia Miranda deixou a maternidade nesta sexta-feira, 25, dois dias após dar à luz Maysha, que segue na UTI

Bia Miranda deixou a maternidade no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 25, acompanhada do ex-namorado, o influenciador digital Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto.

A influenciadora digital deu à luz Maysha na última quarta-feira, 23. Como a menina nasceu com apenas 33 semanas, foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva (UTI).

Mais cedo, Bia falou sobre a diferença parto do primeiro filho, Kaleb, de 10 meses, do relacionamento com DJ Buarque, com a caçula. "Na gravidez do Kaleb não senti o que estou sentindo agora. Estou muito enjoada agora. Não sei se é o meu corpo que não está se acostumando, mas estou me sentindo fraca, estou tremendo e com cansaço de querer ficar sentada o tempo todo. Estou tonta", disse, enquanto se maquiava. "Não é comida. Eu comi", contou ela, que na noite anterior pediu fast food no hospital.

