Elaine Mickely ganha festa surpresa de aniversário da família

Elaine Mickely foi surpreendida com uma festa de aniversário pelo marido, Cesar Filho, e os filhos, Luma e Luigi, ao completar 45 anos

Elaine Mickelyganhou uma festa de aniversário surpresa do marido e dos filhos. A famosa completou 45 anos nesta terça-feira, 22, e ao chegar em casa foi recebida por seus familiares e amigos.

Através dos Stories, a atriz confessou que não estava esperando a comemoração, mas não escondeu a felicidade. "Cheguei em casa e fui completamente surpreendida por todos aqui", contou ela, que tinha saído para celebrar o novo clico com o marido, Cesar Filho, e os filhos, Luma Cesar e Luigi Cesar.

Já na noite desta quarta-feira, 23, Elaine postou um vídeo mostrando o momento que recebeu uma oração do filho durante sua festa de aniversário. "Fui literalmente surpreendida pelos meus filhos, Luma e Luigi, e o meu marido, Cesar Filho, com uma festa surpresa ao chegar em casa à noite! Aqui um dos momentos mais importantes para mim… a oração de um filho para uma mãe", escreveu ela na legenda da publicação.

A publicação recebeu diversos comentários. "Momento lindo, família abençoada por Deus", disse uma seguidora. "Feliz aniversário, Elaine. Que DEUS te abençoe sempre. Saúde e felicidades", desejou outra. "Amém!! Um lindo testemunho esta oração. Preciosidade. Parabéns", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Cesar Filho e Elaine Mickely celebram 25 anos de casados

Dia muito especial para Cesar Filho e Elaine Mickely! No dia 4 de abril, os dois celebram 25 anos de casados e a esposa do apresentador fez questão de publicar uma homenagem emocionante ao companheiro de vida.

"Hoje, 04/04/2025, completamos 25 anos de casados! Bodas de prata. Que data linda! E posso confessar que estamos vivendo a maior plenitude que possa existir em um casamento! Sim, plenamente felizes, realizados, seguros, cúmplices, sabendo equilibrar as diferenças, as dificuldades, as imperfeições, repletos de harmonia, de verdade, conexão surreal, valorizando ainda mais a nossa união, nosso amor, a vida como ela, expandindo e nos aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor, nos sentido blindados, protegidos e muito amados pelo nosso Pai todo poderoso!", disse ela em um trecho. Veja a publicação completa!

