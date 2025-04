Elaine Mickely mostra detalhes da comemoração de seu aniversário: 'Perfeito'

Após ganhar uma festa de aniversário surpresa da família, Elaine Mickely mostrou detalhes da comemoração nas redes sociais

Elaine Mickelyusou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para mostrar os detalhes da comemoração de seu aniversário. A atriz completou 45 anos na última terça-feira, 22, e ao chegar em casa, foi surpreendida com uma festa organizada por seu marido, Cesar Filho, e os filhos, Luma Cesar e Luigi Cesar.

Em seu perfil oficial, a famosa postou fotos e vídeos se divertindo com os convidados da festa. Em alguns registros, o apresentador Rodrigo Faro aparece soltando a voz ao lado de outros amigos. Depois, Elaine também mostrou os depoimentos que recebeu de seus familiares na data especial.

"22.04.2025 ficará marcado em meu coraçãozinho!!! Celebrando meus 45 anos de uma maneira especial! Fui surpreendida pelos meus filhos @luma.cesar @luigicesar, marido @cesarfilho, genro e nora amados @edbeccle @juliasaraivavieira com uma festa surpresa para familiares e amigos bem próximos… Quanta emoção, que sensação maravilhosa…", disse ela.

"Foi tudo tão perfeito! Eles conseguiram pensar nos mínimos detalhes!!! Nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar viver algo tão extraordinário com a minha família! Gratidão Senhor por tudo e por tanto", completou a artista.

Nesta última quarta-feira, 23, Elaine mostrou que durante sua festa de aniversário recebeu uma oração de seu filho, Luigi Cesar. "Fui literalmente surpreendida pelos meus filhos, Luma e Luigi, e o meu marido, Cesar Filho, com uma festa surpresa ao chegar em casa à noite! Aqui um dos momentos mais importantes para mim… a oração de um filho para uma mãe", escreveu.

Elaine Mickely compara fotos dos casamentos dos filhos

Esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely está radiante com a nova fase de sua família após celebrar os casamentos dos dois filhos, Luigi Cesar e Luma Cesar, com apenas 7 meses de diferença entre um e outro.

Ao rever as fotos das uniões dos filhos com seus amores, Elaine comparou as fotos de momentos semelhantes nas duas cerimônias. Ela abriu um álbum de fotos com momentos de carinho em família, a alegria dos noivos nas cerimônias e as fotos com os entes queridos. Confira!

