Rede Laser Dream valoriza a beleza individual no cuidado dos clientes

Criada no interior do Rio de Janeiro, empresa se expandiu pelo país e se consolidou como uma das maiores, oferecendo praticidade e segurança

Em um mundo repleto de regras e padrões, se amar pode parecer um desafio. No entanto, a beleza real merece ser valorizada. Foi com esse olhar que nasceu a Laser Dream. A empresa foi criada pelo médico Daibes Lisboa e pela enfermeira Cynthia Daibes, que tiveram a vontade de realizar o desejo das pessoas de se sentirem mais bonitas na própria pele.

Em 2008, o sonho saiu do papel e se transformou na primeira unidade da Laser Dream, na cidade de Resende, interior do Rio de Janeiro. Prática, acessível e segura, a empresa conquistou o coração dos cariocas ao longo dos anos e depois de uma década começou a expandir para o Brasil.

Hoje, a Laser Dream tem mais de 80 unidades espalhadas em 35 cidades e dez estados, além de mais 4,5 milhões de atendimentos realizados e milhares de histórias de transformação para contar. Assim, a empresa se consolida como uma das maiores redes de estética e depilação a laser do país, mantendo o propósito de valorizar a beleza única de cada pessoa.

No tratamento dos clientes, a rede combina: a tecnologia mais moderna do mercado, os melhores profissionais e protocolos exclusivos, obtendo tratamentos eficazes, seguros e com alto nível de conforto. Além disso, a Laser Dream trabalha com equipamentos que se adaptam a todos os tons de pele, do mais claro ao mais escuro, sempre com precisão e cuidado após os clientes passarem por uma avaliação para que a equipe compreenda os objetivos e trace um plano personalizado.

A sustentabilidade e o cuidado com o planeta fazem parte dos compromissos da Laser Dream. Isso porque, em 2022, a rede se tornou a primeira do setor de estética do Brasil a compensar 100% da emissão de carbono em seus processos.

A empresa reforça que cada pessoa deve cuidar de si mesma deve forma leve, possível e transformadora, uma vez que cada beleza é única e merece ser revelada.