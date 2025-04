A influencer Isabel Veloso, de 18 anos, é mãe de Arthur, de quase quatro meses, e celebrou o primeiro ano de casamento com Lucas Borbas no início da semana

A influencer Isabel Veloso, de 18 anos, contou, em seu perfil no Instagram, que voltou a praticar exerícios físicos. Segundo ela, se exercitar ajuda com as dores que tem sentido durante o tratamento contra o câncer. A jovem, que é mãe de Arthur, de quase quatro meses, foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021.

“Finalmente voltando para atividade física, tem ajudado demais nas minhas dores! Já treinou hoje? Deixa aqui nos comentários”, escreveu na legenda da publicação.

No começo da semana, Isabel celebrou o primeiro ano de casamento com o marido, o também influenciador Lucas Borbas, de 26.

Antes de se casar, Isabel descobriu que sua doença era incurável e interrompeu o tratamento. O linfoma, por sua vez, voltou a crescer, e em outubro de 2024, ela retomou o tratamento do câncer aos cinco meses de gestação.

Com 28 semanas de gravidez, Isabel revelou que a doença havia se espalhado, chegando aos seus pulmões. E, após dar à luz, Isabel Veloso começou uma nova etapa no tratamento de câncer.

Isabel Veloso explica procedimento importante em tratamento contra o câncer

Em março, Isabel Veloso usou as redes sociais para detalhar uma etapa importante de seu tratamento contra o câncer. Na ocasião, ela compartilhou um vídeo explicando sobre a punção de porth-a-cath, um cateter venoso central implantado sob a pele do peito do paciente para realizar a quimioterapia.

"Enquanto a enfermeira preparava os materiais, eu estava ali morrendo de medo, porque dói muito. Ela estava tentando me acalmar, conversando comigo e já veio fazer a limpeza do local para a punção do port-a-cath. Ela colocou esse fundo estéril e já estava procurando silicone que fica bem no meio do port-a-cath que é ali que você coloca a agulha", explicou. Confira!

