Thaila Ayala exibe registros inéditos da festa de aniversário da filha caçula

A atriz Thaila Ayala encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo com novos detalhes da festa de aniversário da filha, Tereza

Thaila Ayala usou as redes sociais nesta terça-feira, 22, para mostrar novos detalhes da festa de aniversário da filha caçula, Tereza. A menina, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes, completou dois anos e ganhou uma festa com o tema 'passarinha'.

No vídeo postado pela atriz, a aniversariante aparece esbanjando beleza e fofura com seu vestido rosa. Tereza também posou sorridente ao lado dos pais, do irmão mais velho, Francisco, de três anos, e de outros convidados da festinha.

A mamãe coruja também mostrou Tereza dançando e se divertindo em um pula-pula e com outros brinquedos, além disso, Thaila exibiu novos detalhes dos docinhos e do bolo. "Desculpa, mas estou presa ainda na nossa Passarinha e nesse sonho de festa!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Em outro post, a mulher de Renato Góes postou novas fotos da festa de aniversário e celebrou a vida da herdeira. "Sim eu já tive muitos milagres na minha vida mas o maior milagre deles definitivamente foi a Tereza e comemorar os dois anos dela junto ao maior milagre de Jesus foi muito importante. Tereza você é luz purinha, deixa alegria onde você passa. Obrigada Deus por me presentear a 730 dias com esse amor que é maior que eu! Viva nossa Tete, Viva nossa Gatinha manhosa, Viva nossa passarinha!", disse ela.

Confira as publicações:

Renato Góes impressiona com homenagem para Thaila Ayala

Renato Góes usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua esposa, a atriz Thaila Ayala, que completou 39 anos no dia 14 de abril. Em seu perfil oficial, o ator compartilhou várias fotos da festa de aniversário da amada, incluindo uma que os dois estão se beijando e outra com os filhos, Francisco e Tereza, e parabenizou a amada.

"Dia do meu amor. Muita gente tem o privilégio de dizer que seus companheiros os inspiram. Eu tenho o orgulho de dizer que minha mulher inspira muitas outras mulheres. A minha mulher impacta muitas outras vidas. Ela acalma corações de mães desesperadas, ela da norte e oferece companhia a puérperas que se sentem sozinhas e isoladas. Ela me ensina diariamente (...)", disse ele em um trecho. Veja o post completo!

