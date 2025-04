Daniela Albuquerque mostra festa da filha em barco da família

No aniversário de 13 anos da primogênita, Daniela Albuquerque mostra como foi a festa da adolescente no mar, no barco da família

A filha mais velha de Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo, Alice, completou 13 anos e ganhou um festa especial com as amigas para celebrar a data. Em sua rede social, a apresentadora postou fotos exibindo como foi a comemoração no mar.

Isso mesmo, a adolescente resolveu levar as amigas para curtir seu aniversário no barco da família. No clima de praia, Alice colocou um vestido azul com estrelas do mar. O bolo e docinhos também foram personalizados no tema marítimo.

"Nem acredito que já tenho uma filha que tem 13 anos. Meu Deus. Alice que delícia ver você tão feliz. Tudo do jeitinho que você gosta com a sua família e com suas amigas", escreveu a jornalista ao exibir os cliques do momento especial. Antes do álbum da festa, a famosa postou várias lembranças com a garota e uma declaração.

Além de Alice, Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo são pais de Antonella, de 10 anos. Nas últimas semanas, a caçula ganhou uma festa de pijama de aniversário na mansão.

Daniela Albuquerque mostra fotos da festa luxuosa da filha

Daniela Albuquerque mostrou como foi a festa de 12 anos de sua primogênita, Alice, do casamento com o dono da RedeTV! Amilcare. Em sua rede social, a modelo compartilhou cliques do grande evento e impressionou com os detalhes luxuosos.

O local para a festa foi a sua mansão milionária, onde foi montada a comemoração com decoração rosa com flores e vários brilhos. Combinando com os detalhes deslumbrantes, a aniversariante elegeu um vestido da mesma cor dos itens de decoração e todo de paetê.

Daniela Albuquerque escolheu um vestido preto, mas deixou o look poderoso com sandálias e acessórios em dourado. A caçulinha, Antonella, também apareceu nos registros ao lado do pai. "Muito amor envolvido. Acabei de receber tantas fotos lindas. Obrigada @studioseeyou por sempre registrar esses momentos especiais. Alice ta uma mocinha. Nem acredito que já está com 12 anos", escreveu ela. Veja as fotos aqui.