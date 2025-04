Thaila Ayala impressiona ao mostrar detalhes da festa de dois anos da filha

Com tema autêntico e personalizado, Thaila Ayala impressiona ao exibir decoração e bolo do aniversário de dois anos de sua filha e de Renato Góes

A filha de Thaila Ayala e Renato Góes, Tereza, completou dois anos e ganhou uma festa de aniversário personalizada. Neste domingo, 20, a atriz compartilhou fotos do evento realizado em sua casa e impressionou com os detalhes.

Para o segundo ano de sua herdeira caçula, a famosa apostou no tema de "passarinha", apelido que deu para a menina, e com tons de rosa claro. Para a comemoração, um bolo delicado, doces finos de diversos tipos e muito mais foram confeccionados pela irmã da artista, a confeiteira Thaisa Ayala.

"Essa é uma carta aberta de amor e gratidão para vocês ARTISTAS que fazem essa mágica acontecer.

Tirar um sonho da nossa cabecinha e transformar em uma realidade ainda mais magnífica do que a gente foi capaz de imaginar. Acho que se eu tivesse que resumir o trabalho de vocês agora, era mais ou menos isso, mas como é impossível resumir esse trabalho de vocês fica difícil parar por aqui. Acho que todo ano vocês param e pensam “como eu vou conseguir me superar ainda mais?” e todo ano vocês se superam. Vocês fizeram minha passarinha criar vida e encantar ainda mais todos por aqui!", contou a esposa de Renato Góes sobre o evento ter sido preparado por vários profissionais.

Além da decoração e doces personalizados, o look de Tereza também foi idealizado especialmente para ela. A menina surgiu com um vestido combinando com os detalhes. No último ano, Thaila Ayala chorou ao ver a decoração da festa do primeiro aniversário da bebê.

Veja como foi a festa da filha de Thaila Ayala e Renato Góes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

É bom lembrar que a caçula do casal, Tereza, nasceu com uma má formação no coração, uma cardiopatia congênita chamada de Comunicação Intraventricular (CIV). Dias após o nascimento, ela precisou passar por uma cirurgia cardíaca. Nas últimas semanas, Thaila Ayala desabafou sobre a internação da pequena por conta de uma pneumonia. Além dela, os atores são pais de Francisco, que fará três anos.

Thaila Ayala desabafa sobre maternidade

Thaila Ayala reconheceu em entrevista para a CARAS que ser mãe tem seus desafios, mas afirmou que o amor que recebe dos filhos faz valer a pena qualquer esforço e dificuldade. A atriz destacou que vem passando por grandes transformações com a maternidade.

"Me transformou de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Mudou meu jeito de pensar, de trabalhar, mudou tudo. É intenso, é desafiador, mas traz o amor mais transformador que existe. E, a cada dia que passa, aprendo mais a equilibrar essa entrega com o meu próprio bem-estar. Porque ser mãe também é isso: encontrar força na vulnerabilidade e se permitir viver essa jornada da forma mais real possível" , confessou.

"O Francisco começou uma grande transformação em mim, e a Tereza veio para completar essa mudança. Eles transformaram absolutamente tudo. Eles mudaram meu jeito de ver e viver a vida. Eles me transformaram em uma pessoa tão, tão, tão melhor que não consigo entender como vivia antes deles. Aprendi que cuidar de mim também faz parte do processo, porque só assim consigo cuidar deles. Ver o Francisco e a Tereza crescendo me lembra que tudo isso vale a pena!", complementou.

Leia também:Thaila Ayala encanta ao usar mesmo top que a filha: 'Modelando'