Mateus Solano se declara no aniversário da esposa: 'Obrigado por existir'

O ator Mateus Solano prestou uma bela homenagem para a esposa, Paula Braun, que completou 46 anos nesta sexta-feira, 25

Mateus Solano usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Paula Braun, que completou 46 anos de vida nesta sexta-feira, 25.

Para comemorar a data, o ator postou em seu perfil oficial uma sequência de fotos da amada esbanjando beleza. Além disso, ele compartilhou dois cliques deles juntos e escreveu uma bela mensagem. "Hoje o dia é todo dela! 29 anos…. você tinha quando nos conhecemos", brincou o artista no começo do texto.

"É muito especial assistir as suas revoluções nesses anos todos em busca de paz, amor e alegria de viver. Tua sabedoria é exemplo para nossos pequenos, teu sorriso enche a casa de alegria, teu trombone enche a casa de música… obrigado por existir. Sou apaixonado por você. Viva Paula 46", completou Solano.

Nos comentários, Paula agradeceu a homenagem do marido, mas fez uma correção. "Obrigada, meu bem. (Eu tinha 28 quando nos conhecemos hehehe) te amo", escreveu a aniversariante.

Vale lembrar que Mateus e Paula são pais de Flora, de 14 anos, e de Benjamin, de nove.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mateus Solano (@mateusolanooficial)

Esposa de Mateus Solano divide fotos inéditas do casal em data especial

No dia que Mateus Solano completou 44 anos, ele ganhou uma bela declaração da esposa, a atriz Paula Braun. Em celebração a data, a companheira do artista abriu um álbum de fotos inéditas do casal registradas recentemente.

Em suas redes sociais, Paula publicou a sequência de cliques românticos ao lado de Mateus em um resort em Santa Catarina. Na legenda, ela parabenizou o ator pelo início de um novo ciclo, desejando felicidades e evolução. "Feliz aniversário, que sigas em frente, crescendo, realizando, se surpreendendo com a força que encontras em ti. Te amo", escreveu. Confira!

