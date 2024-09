Saiba qual foi o sabor do bolo de 15 anos da festa de Rafaella Justus

Rafaella Justus escolheu um bolo luxuoso para a sua festa de debutante e a confeiteira revelou qual foi o sabor do recheio do doce

A adolescente Rafaella Justus comemorou o seu aniversário de 15 anos em uma festa de debutante luxuosa em São Paulo na semana passada. Porém, os detalhes da celebração seguem sendo descobertos pelos fãs. Desta vez, a confeiteira Mariana Franco Junqueira revelou qual foi o sabor do recheio do bolo de aniversário de Rafa Justus.

Ao responder dúvidas dos fãs no Instagram, a profissional contou que o bolo tinha o sabor de bem-casado, que é um feito com doce de leite.

O bolo de Rafaella ainda chamou a atenção pela riqueza de detalhes. O doce foi feito com três camadas decoradas com rosas de açúcar e foi estampado com o mesmo desenho do convite da festa. "A @rafapinheirojustus pediu um bolo moderno, sofisticado, romântico, cor de rosa e decorado com rosas! Criamos um bolo único e exclusivo, aplicamos a textura do convite na finalização do bolo e uma escultura de papel de arroz, modelada com vapor de água e pintada com tons de rosa perolado e finalizamos a decoração com 15 rosas, cada uma simbolizando 1 ano de sua vida", disse ela.

Além disso, ela também contou sobre os doces finos da comemoração. "Já na mesa de doces, apresentamos 3 lançamentos exclusivos na festa: Sweet Framboesa, Bombom de Uva e Crocantino de Avelã! E completando a lista de doces, Crespinho de Pistache, Bombom de doce de Leite Argentino, Brigadeiro Belga, Brigadeiro Rosa banhado em chocolate Branco e o preferido da família: Surpresa de Uva, que é feito com brigadeiro branco envolvendo uma uva verde e finalizado com açúcar!", contou.

O convite da festa de Rafaella Justus

A estudante Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, vai celebrar os seus 15 anos de idade na noite desta sexta-feira, 30, em uma festa de debutante luxuosa. Antes do grande momento, a equipe que prestou serviços para a adolescente revelou um vídeo com detalhes do convite de aniversário.

Rafaella escolheu convidar os seus amigos e familiares de um tradicional e cheio de estilo. Ela enviou um convite em uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

Conforme iam removendo as pétalas, os convidados se separaram com as informações sobre a festa e também uma frase encantadora, que dizia: “Como um botão de flor, minha família é o alicerce que me sustenta e me ajuda a florescer”.