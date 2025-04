O influencer Gato Preto diz que estava sob efeito de entorpecentes quando provocou Bia Miranda, mãe de sua filha, Maysha, quando ela entrou em trabalho de parto

Na noite desta sexta-feira, 25, o influencer Gato Preto veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, se desculpar por sua atitude com a influencer Bia Miranda . Ele, que se chama Samuel Sant'anna, faltou do parto da filha, Maysha, e ainda questionou, publicamente, a paternidade da bebê. Em uma série de vídeos, ele pediu mais uma chance.

"Vim aqui trocar um papo com vocês referente a tudo o que está acontecendo. Infelizmente, não consegui ver o parto da minha filha, como vocês já sabem. Foi erro meu também. Devo uma satisfação a vocês também que estão acompanhando desde o começo. Agi de forma completamente errada. Vim aqui me desculpar e pedir mais uma chance para mostrar para vocês que sou um cara diferente daquele que demonstrei ser", começou.

E explicou que estava triste com o término do namoro e, por isso, agiu daquela forma. No entanto, disse que se sente culpado pela filha ter nascido prematura, com apenas 33 semanas de gestação.

"Tinha acabado o relacionamento. Voltei para São Paulo e tomei umas e entre outras coisas. Não consegui acompanhar o parto da minha filha, a coisa que eu mais queria. Tenho muita culpa pela criança ter nascido prematura. Eu que causei isso pelo vídeo antigo que postei. Nunca imaginei tudo o que aconteceu. Fez a bolsa estourar e causou um parto antes. Estou arrependido das coisas que fiz. Meu ego é muito gigante e me atrapalha em muitas coisas, mas quem me conhece pessoalmente sabe que tenho uns probleminhas aí. Não é fácil e nunca vai ser", explicou.

Gato preto ainda afirmou estressou Bia ao postar vídeos antigos, mas que não se envolveu com ninguém, como tinha dado a entender.

"Tudo o que eu postei foi coisa antiga. Não fiquei com ninguém. Estou vindo aqui para pedir mais uma chance para vocês. Eu sou um pouco desequilibrado e quando estou irritado, fico cego. Meu orgulho e ego são muito grandes e me atrapalham. Até para pedir desculpa está sendo difícil, mas estou sendo homem. Errei, mas mereço uma segunda chance. Essa menina veio para me salvar como meus outros filhos também. Morro de saudades, mas o meu orgulho é tão... Tenho que parar de ser assim", seguiu.

Bia Miranda da à luz Maysha, sua segunda filha - Foto: Reprodução / Instagram

Visita de Gato Preto à maternidade

Bia foi sozinha a uma maternidade dar à luz Maysha, que nasceu na quarta-feira, 23. Por lá, ela foi visitada pelo ex, Buarque, que é pai do seu primogênito, Kaleb. Só depois, Gato Preto resolveu visitá-las.

"Ela está tranquila e perfeita. Só precisa pegar uns quilinhos. Passei meses planejando esse parto. É muita coisa envolvida. Quem assiste não entende o que a gente está vivendo. A mídia tentando destruir o relacionamento dos outros, entre outras coisas. Me arrependo do fundo da minha alma por quase ter causado uma tragédia. Espero que vocês me perdoem. O que eu fiz foi deselegante. Não pensei na minha filha, só pensei em mim. Mas acho que todo mundo merece uma segunda chance", encerrou.

