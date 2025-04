Lucas Wickhaus revela que já 'fez de tudo' antes de ser ator: 'Precisava me virar'

Em entrevista à Revista CARAS, Lucas Wickhaus, de Mania de Você, ainda confessa que já chegou a acreditar que atuar em novelas era algo impossível para ele

Lucas Wickhaus (30) conseguiu realizar um de seus maiores sonhos, que começou ainda na adolescência: ser ator. Mas antes da carreira artística e de conquistar seu primeiro papel em uma novela das nove da TV Globo, o paulista de Cubatão precisou se virar, como ele mesmo diz, para sobreviver. Em entrevista à Revista CARAS, o intérprete de Iarley em Mania de Você, revela o que já fez antes da fama e confessa que chegou a acreditar que atuar na telinha era algo impossível para ele.

O artista conta que sempre gostou muito de novela, e que assistia desde criança na companhia da avó. "Inclusive, aprendi a gostar de audiovisual com ela. Mas novela acho que nunca tinha pensado em fazer até agora, porque achava distante para mim, meio impossível. Acho que ator que faz novela é um atleta, porque é um período longo de gravação, muitas cenas, muita dedicação e atenção ao longo de nove meses para entregar algo de qualidade para o público", diz.

A mãe do paulista, que é funcionária pública, é a sua maior fã, mas Lucas entrega que antes ela tinha muito receio do filho investir na profissão de ator. "No início ela ficou com medo, principalmente em relação à instabilidade da profissão. Minha mãe é enfermeira, funcionária pública, tem uma vida estável. Mas eu já sentia que era isso que queria. Fiquei no grupo (Teatro do Kaos) dos 14 aos 18 anos, quando fui fazer Artes Dramáticas na USP. Me mudei para São Paulo com dois mil reais; era o dinheiro que eu tinha conseguido trabalhando, porque minha família também não tinha tantas condições para me bancar", relembra.

O artista recorda que a mãe pedia muito para ele, já na fase rebelde da adolescência, fazer um curso profissionalizante em Cubatão. "Porque lá é uma cidade com muitas indústrias e eu já sairia da escola para o trabalho. Só que senti que não era a minha! Ainda não sabia o que queria, mas não me via naquilo. Achei um curso de Turismo, que não era o que eu queria também, mas fui fazer. Ao lado do curso fica o Teatro do Kaos e vi uma faixa que convidava as pessoas para participarem de uma peça contando a passagem de dom Pedro I horas antes de proclamar a Independência. Eu achei interessante e fui”, revela.

"Me inscrevi. O produtor falou que toda terça tinha um grupo de estudo, perguntou se eu não queria ir. Comecei a fazer o curso, cheguei tímido, ele me deu um texto para ler e percebi que era aquilo que eu queria sentir, aquela adrenalina do palco, a plateia te olhando. Quando eu vi já estava fazendo uma peça e nunca mais parei", completa o famoso.

Nessa mesma época, Lucas trabalhou como garçom. "São Paulo é uma cidade cara. Eu estudava das 6h30 às 11h e precisava me virar. Fiz de tudo. Fui garçom em restaurante de alta gastronomia, depois trabalhei em um bar, fiz Publicidade. Tinha teste que só por você fazer já ganhava 80 reais e, muitas vezes, era essa grana que me segurava na semana. Passei esses perrengues de universitário para sustentar meu sonho", destaca o ator, que está no elenco do remake da novela Dona Beja – exibida em 1986 na extinta Manchete –; segundo folhetim original brasileiro do streaming Max, após Beleza Fatal.

