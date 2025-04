Nadja Haddad mostra as primeiras fotos da festa de 1 ano do filho, José

Apresentadora do SBT, Nadja Haddad celebra o aniversário de 1 ano do filho, José, que nasceu prematuro e precisou ficar na UTI

A apresentadora Nadja Haddad reuniu os amigos e familiares nesta sexta-feira, 25, para celebrar o primeiro ano de vida do filho, José, fruto do casamento com o político Danilo Joan. A celebração aconteceu na Grande São Paulo com o tema de animais da floresta e contou com decoração luxuosa.

Para a grande noite, Nadja usou um vestido longo marrom em tecido leve. Enquanto isso, o bebê apareceu com um macacão verde com camisa branca.

Vale lembrar que José é um símbolo de força e resistência. Ele nasceu prematuro de apenas 5 meses de gestação e precisou passar os primeiros meses de vida na UTI Neonatal. Além disso, ele perdeu o irmão gêmeo neste período, já que o bebê Antônio não resistiu às complicações da prematuridade.

Confira as fotos da festa de aniversário de José:

Festa de aniversário de José, filho de Nadja Haddad e Danilo Joan

A homenagem de Nadja Haddad para José

Antes de ir para a festa do filho, Nadja Haddad escreveu um texto nas redes sociais para falar sobre a data especial para a família. "1 ANINHO! Hoje celebramos um ano do nosso milagre: José Haddad Joan. Foram meses de luta, fé e superação… Muito antes até mesmo do seu nascimento… Que, como todos sabem, foi muito prematuro, nasceu com 650 gramas, mas chegou a pesar apenas 380g… Cada pequeno avanço tem sido vitória que nos enche de esperança e gratidão. Pode ter a certeza, filho, que estamos radiantes! Felicidade que não cabe no peito", disse ela.

E completou: "Meu filho, você é a prova de que milagres existem. Já nasceu vitorioso por ter sobrevivido no parto, assim como o seu irmão Antonio que, hoje, mora com o nosso Senhor. José resistiu à bacteria, inflamação e perfuração intestinal, que o levaram a uma cirurgia, insuficiência renal, cirurgia para retirada de hérnias, retinopatia e tantas outras intercorrências. Seu sorriso, meu filho, ilumina nossos dias e nos lembra da força do amor e do poder da fé. Feliz 1 aninho de nascimento, nosso guerreiro! Dos seus pais que te amam muito".

Por que Nadja Haddad teve um parto prematuro?

A apresentadora Nadja Haddad viveu momentos desafiadores ao engravidar de gêmeos. Ela realizou o sonho de ser mãe por meio da fertilização in vitro. Porém, a gestação teve complicações e ela precisou ser internada para ficar em repouso.

Nadja teve o amadurecimento precoce das placentas dos gêmeos e entrou em trabalho de parto perto de completar 6 meses de gestação. "[O parto prematuro] Foi um amadurecimento das minhas placentas fora da época. As minhas placentas já estavam em um estado - eu não sei explicar tecnicamente - mas ao ponto de uma criança que estava para nascer. Então, elas amadureceram mais rápido do que deveriam. Foi por problemas nas placentas", afirmou ela, recentemente.

Com isso, os bebês nasceram prematuros extremos e precisaram ficar na UTI Neonatal. Eles nasceram muito pequenos e enfrentaram desafios com a saúde durante a internação. Inclusive, o bebê Antônio não resistiu e morreu com apenas 17 dias de vida, em maio de 2024.

O bebê José lutou bravamente pela vida e conseguiu ganhar peso e crescer durante os 6 meses que passou na UTI. Em novembro de 2024, ele recebeu alta hospitalar e foi para casa. Desde então, ele faz sessões de fisioterapia para melhorar o seu desenvolvimento por causa da prematuridade.