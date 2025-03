Juliano Cazarré mostra detalhes da festa de aniversário de 1 ano do sexto filho

O ator Juliano Cazarré comemorou o primeiro ano de vida de seu filho caçula, Estêvão, que é fruto de seu casamento com Leticia Cazarré

O ator Juliano Cazarré comemorou o primeiro ano de vida de seu filho caçula, Estêvão, que é fruto de seu casamento com Leticia Cazarré, com uma festinha especial na casa da família. Em uma publicação nas redes sociais, os papais mostraram detalhes da celebração, que contou com uma decoração minimalista em tons de azul.

Nos registros compartilhados, é possível notar que gangorra de cavalinho e balões foram colocadas na mesa do bolo, que estava repleta de docinhos. O evento contou também com brinquedo inflável e espaço kids, que tinha cozinha e piscina de bolinha. Além de brinquedos montessorianos e estação de desenho.

A quinta filha do casal, Maria Guilhermina, de dois anos, apareceu com os pais e o aniversariante em uma das fotos.

Juliano Cazarré e Leticia Cazarré celebram aniversário do filho caçula - Foto: Reprodução/Instagram

No início do mês, Juliano Cazarré fez uma publicação nas redes sociais para celebrar o aniversário do caçula. "1 ano do nosso caçulinha!!! Quantos parabéns ele merece? Viva o Estêvão!!! Deus te abençoe, meu filho!", disse o artista, que está no ar na novela 'Volta Por Cima', da TV Globo, interpretando o personagem Jayme.

Leticia Cazarré postou várias fotos de Estâvão e celebrou o aniversário do filho. "Hoje o nosso Estêvão faz um ano!! Um amor que me encheu de alegrias quando eu não achava que seria possível, que me ensinou a ter mais paciência, a entregar ainda mais as coisas nas mãos de Deus e que trouxe muitas bençãos para a nossa família. Um menino adorável que completa os nossos dias! Que Deus o abençoe, proteja e guarde sempre perto de Si", escreveu a famosa.

Vale lembrar que Juliano Cazarré também é pai de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de quatro anos, e Maria Guilhermina, de dois.

Rotina com os filhos

Recentemente, Juliano Cazarré compartilhou detalhes da rotina de sua família. Em entrevista ao jornal O Globo, o artista contou que, devido à sua agenda apertada de gravações, ele e a esposa montam um cronograma para cuidar dos filhos. Veja o que ele disse!

