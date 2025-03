Alerta médico sobre diagnóstico do padre Fábio de Melo: 'Crises agudas'

Padre Fábio de Melo denunciou ataques sobre sua aparência após receber diagnóstico médico

O padre Fábio de Melo (53) descobriu a Síndrome de Ménière durante uma viagem à Turquia. A revelação do diagnóstico ocorreu em 2022 durante participação no Altas Horas, da Globo, após um desabafo sobre críticas por sua aparência. Haters acreditavam que o religioso havia feito harmonização facial, no entanto, ele foi diagnosticado com uma doença que afeta os ouvidos.

A Síndrome de Ménière é uma enfermidade capaz de provocar perda da audição, sensação de pressão no ouvido, vertigem e zumbido. Em alguns casos, os sintomas são acompanhados por tonturas intensas, náuseas e vômitos, por exemplo.

CARAS Brasil conversa com o Dr. Wandyk Allison, especialista em reposição hormonal e medicina integrativa, que explica que o problema é tratado sem cirurgia na maioria dos casos. Situações graves exigem a intervenção.

"Quando os sintomas são incapacitantes e não respondem a medicamentos ou mudanças no estilo de vida, procedimentos como a injeção de medicamentos no ouvido (como gentamicina, para reduzir a função do equilíbrio no lado afetado) ou cirurgias mais complexas, como a labirintectomia (remoção de parte do ouvido interno), podem ser indicada a cirurgia", diz.

"Há também a descompressão do saco endolinfático, que alivia a pressão do líquido. Esses procedimentos são raros, reservados para menos de 5% dos pacientes, e só um especialista pode decidir após exames detalhados, como ressonância magnética e testes auditivos", complementa.

O tratamento da Síndrome de Ménière exige uso de medicamentos e mudanças significativas no estilo de vida, como ocorreu com o padre. O médico pontua que é necessário comprometimento do pacientepara seguir todas as recomendações necessárias.

"É como uma parceria entre médico e paciente. Para crises agudas, medicamentos como anti-histamínicos ou benzodiazepínicos ajudam a aliviar vertigens e náuseas. A longo prazo, diuréticos podem reduzir o acúmulo de líquido no ouvido, enquanto uma dieta com pouco sal e a redução do estresse fazem diferença. Terapias complementares também podem apoiar o equilíbrio do organismo. O mais importante é personalizar o plano: cada caso é único, e o acompanhamento regular é essencial para ajustar o que funciona melhor", finaliza.