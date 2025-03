Leticia Cazarré posta cliques encantadores no aniversário do filho caçula

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, postou fotos do filho caçula, Estêvão, e comemorou o seu aniversário de um ano

Leticia Cazarré usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que seu filho caçula, Estêvão, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, completou seu primeiro ano de vida neste domingo, 2.

Para comemorar a data especial, ela compartilhou em seu perfil uma sequência de cliques encantadores do herdeiro e escreveu uma bela mensagem. "Hoje o nosso Estêvão faz um ano!!", anunciou a famosa no começo do texto.

Em seguida, Leticia falou sobre como o menino mudou sua vida. "Um amor que me encheu de alegrias quando eu não achava que seria possível, que me ensinou a ter mais paciência, a entregar ainda mais as coisas nas mãos de Deus e que trouxe muitas bençãos para a nossa família. Um menino adorável que completa os nossos dias! Que Deus o abençoe, proteja e guarde sempre perto de Si", finalizou a homenagem.

Além de Estêvão, Leticia e Juliano Cazarré também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, que completou quatro anos em janeiro, e Maria Guilhermina, de dois.

Confira:

Filha de Juliano Cazarré vai parar na emergência de hospital

Neste sábado de carnaval, a influencer Leticia Cazarré, casada com o ator Juliano Cazarré, contou que a filha Maria Guilhermina, de 2 anos, precisou ser levada para a emergência de um hospital no Rio de Janeiro. A menina recebe cuidados médicos em casa, mas a cânula que usa para conectar um dos aparelhos que dão suporte para sua vida quebrou e precisou ser trocada.

Nas redes sociais, a mãe contou que acompanhou a herdeira ao médico e fez agradecimentos pelo apoio neste momento. "E lá vamos nós trocar mais uma cânula quebrada", disse ela, e completou: "Carnaval de cristão é tempo de penitência! Por aqui a gente faz, mas sempre com alegria. Mais uma ida à emergência concluída com sucesso. Obrigada ao nosso time de médicas, home care, rede Globo — que entram em ação — e todas as amigas — que rezam — pra dar tudo certo".

