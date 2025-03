O que é a Oração do Rosário? Entenda o que faz Virginia acordar de madrugada

Virginia Fonseca acorda às 3h45 da madrugada para fazer a Oração do Rosário. Saiba o que é, como fazer e quais são os benefícios

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao acordar todos os dias às 3h45 da madrugada para rezar. Ela decidiu participar da tradição católica da Quaresma de realizar a Oração do Rosário todos os dias. Neste ano, vários católicos decidiram se reunir nas redes sociais durante a madrugada para realizarem a oração juntos. E Virginia é uma delas.

Todos os dias, ela acompanha a live do Frei Gilson no YouTube e compartilha com seus seguidores. Com isso, alguns internautas se questionaram: Afinal, o que é a Oração do Rosário? Confira a resposta abaixo !

Em entrevista para a CARAS Brasil, o autor Liam Erelim, que é fundador da Universidade de Educação Consciencial, compartilhou seus conhecimentos sobre a tradição católica. Para começar, o que é a Oração do Rosário? " A Oração do Rosário é uma prática de devoção católica dedicada à Virgem Maria . Consiste na repetição de orações organizadas em ciclos de Ave-Marias, Pais-Nossos e Glórias, acompanhadas pela meditação dos mistérios da vida de Cristo e de Maria. A tradição atribui a origem do Rosário a São Domingos de Gusmão, no século XIII, após uma visão da Virgem Maria. Dentro dessa religião, é considerado uma arma espiritual poderosa, promovendo a paz e a intercessão de Maria junto a Deus ", disse ele.

Além disso, o especialista destacou que todo mundo pode realizar a oração no dia a dia. Inclusive, ele comentou sobre o motivo para a reza ser feita durante a madrugada . " Muitas pessoas escolhem rezar o Rosário de madrugada por diversos motivos espirituais e pessoais . Aqui estão algumas razões principais: Durante a madrugada, há menos distrações e barulho, permitindo uma oração mais profunda e focada; Muitos acreditam que a madrugada é um período de batalha espiritual, pois é quando forças negativas podem estar mais ativas. O Rosário é considerado uma poderosa arma contra o mal e uma forma de invocar a proteção de Deus e de Maria dentro do catolicismo; e, Jesus costumava rezar durante a noite e a madrugada (Lucas 6:12, Marcos 1:35). Muitos santos católicos e místicos também tinham o hábito de orar nesse horário, vendo-o como um momento especial para se conectar com Deus", comentou.

E, será que existe algum milagre associado com a Oração do Rosário? Liam Erelim diz que o ato de orar é benéfico para a mente humana a partir do conhecimento do gesto de fé. "Quando estudamos os fenômenos das crenças dentro e fora das religiões, vemos que não existem milagres. O que existe são acontecimentos que não temos conhecimento suficiente para explicar no momento. A eficácia de uma oração ou uma reza está mais ligada ao que chamamos de fé - mente aplicada, aliada à interpretação pessoal das palavras que estão sendo ditas. Qualquer reza que se faça repetidamente de forma automática dificilmente terá algum benefício. É fundamental ter o conhecimento do significado real do ritual que está sendo proposto e sua intenção. Você faz algo porque sente em seu coração ou porque o padre mandou? Só há benefício quando há conhecimento, livre arbítrio e mente aplicada. Portanto, o poder está conosco. Dentro de nós. A nossa mente aplicada está realizando o “milagre” pedido. E isso não descarta as ajudas que temos, mesmo das figuras como Jesus e Maria. Afinal, não foi ele mesmo que disse que faríamos o que ele faz e melhor?", refletiu.

Como fazer a Oração do Rosário?

"O Rosário é dividido em quatro conjuntos de mistérios, cada um contendo cinco mistérios: 1. Mistérios Gozosos (segunda e sábado) – Relacionados à infância de Jesus. 2. Mistérios Dolorosos (terça e sexta) – Meditam sobre a Paixão de Cristo. 3. Mistérios Gloriosos (quarta e domingo) – Celebram a Ressurreição e a glória de Maria. 4. Mistérios Luminosos (quinta-feira) – Instituídos por São João Paulo II, abordam a vida pública de Jesus", contou Liam Erelim.

A forma de rezar o Rosário:

1. Sinal da Cruz e oração do Creio.

2. Pai-Nosso.

3. Três Ave-Marias (pedindo fé, esperança e caridade).

4. Glória ao Pai.

5. Anúncio do primeiro mistério e oração do Pai-Nosso.

6. Dez Ave-Marias, meditando no mistério.

7. Glória ao Pai e a oração de Fátima (Ó meu Jesus…).

8. Repetir para os outros quatro mistérios.

9. Salve Rainha para concluir.

Confira uma das lives que Virginia Fonseca acompanhou: