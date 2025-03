Viih Tube revela detalhes dos preparativos para aniversário de 2 anos da filha

Vai ter festão! A influenciadora Viih Tube contou qual será o tema do aniversário 2 anos de Lua, sua filha mais velha com Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube não esconde o quanto está ansiosa para o aniversário de 2 anos da filha, Lua Di Felice. A pequena, fruto de seu casamento com o ex-BBB Eliezer, ganhará uma festa temática para celebrar em grande estilo a chegada do novo ciclo de vida.

Por meio das redes sociais, Viih revelou em primeira mão aos seguidores alguns detalhes dos preparativos para o evento, que deve acontecer em abril, mês em que a bebê faz aniversário oficialmente. Bastante animada, a famosa contou que, este ano, Lua terá uma festa com o tema inspirado na boneca Barbie .

"Estamos aqui conversando [e revisando] a lista de convidados porque simplesmente esquecemos de chamar as pessoas", contou a influenciadora. Eliezer, que estava ao lado da esposa, brincou: "Ela lembrou de tudo, só esqueceu de convidar as pessoas", divertiu-se ele. "Vou enviar hoje [os convites]", garantiu Viih Tube.

A festa de aniversário de 2 anos de Lua Di Felice deve acontecer no mesmo buffet onde Viih e Eliezer realizaram o chá revelação de Ravi, filho caçula do casal, localizado em São Paulo.

Viih Tube e Eliezer celebram 4 meses de Ravi

Dia especial na casa de Viih Tube e Eliezer! No último sábado, 15, o casal organizou uma festinha intimista para celebrar mais um mesversário do filho caçula, Ravi. O pequeno completou 4 meses de vida na última terça-feira, 11.

Por meio das redes sociais, Viih e Eliezer compartilharam com o público alguns detalhes do evento feito especialmente para o bebê. Desta vez, o tema escolhido foi 'Power Rangers' e, além de Ravi, toda a família também entrou no clima da festa e se fantasiaram com roupas dos personagens da série.

Esbanjando fofura, o herdeiro caçula dos famosos apareceu com um look branco, enquanto Lua Di Felice, de 1 ano, primogênita do casal, surgiu fantasiada de Ranger Rosa. Os familiares dos ex-BBBs ainda realizaram uma encenação divertida em referência aos super-heróis; confira os registros!

