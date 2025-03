Filha de Roberto Justus surpreende com pedido para o jantar: 'Uma tenda'

Acostumada com luxo e bom gosto da mãe, filha de Roberto Justus surpreende ao pedir tenda para jantar no sofá; veja o que ela fez

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de quatro anos, surpreendeu a mãe nesta quinta-feira, 20, com um pedido inusitado na hora do jantar. Acostumada a ver a influenciadora digital viajando e tendo diversas experiências, a pequena usou da sua criatividade e pensou em algo diferenciado para realizar sua refeição.

No apartamento de luxo, onde mora com o pais, a herdeira caçula do empresário pediu para comer no sofá e com uma tenda. Para isso, Ana Paula Siebert contou que Vicky sugeriu que fizesse a "barraca" com vassouras e exibiu o resultado.

"Ela queria fazer uma tenda com vassoura e jantar no sofá", divertiu-se com o pedido da menina. "Uma jantar repleto de glamour", mostrou a filha sorridente e com a bandeja ao lado e sua "tenda" também.

Ainda nos últimos dias, Vicky Justus encantou ao surgir ensinando uma receita. Vestida com look de cozinheira, ela esbanjou fofura ao mostrar suas habilidades ao fazer uma rabanada especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixarão cobertura onde moram

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa. Saiba mais aqui!

