BBB 25: Renata decreta fim de amizade com brother: 'Morreu'

Clima tenso entre os brothers! Na madrugada desta sexta-feira, 21, Renata fez um breve desabafo com Eva a respeito de sua relação com Vinicius dentro do BBB 25. Os dois participantes, que chegaram a ficar próximos no início do jogo, tiveram um embate na última dinâmica do 'Sincerão'.

De acordo com a bailarina, após o episódio, os laços com o brother estão definitivamente cortados. "Aquele Sincerão, naquele dia, foi o dia que eu disse: ‘Hoje eu estou off desse relacionamento’. Para mim, ali, foi muito determinante", iniciou Renata.

"A forma que ele me tratou, a forma como ele levou o Sincerão. Eu vi ele, claramente, se rebaixando ao nível da Aline, para levar na discussão. Debochando das nossas coisas. Eu vi como ele se transformou. Eu olhei ele falando e, para mim, não era a mesma pessoa que eu convivi aqui na casa. Eu olhei para ele e determinei que, para mim, morreu", continuou a sister.

Renata finalizou o assunto ressaltando que outras questões envolvendo Vinicius também foram cruciais para que ela decidisse cortar laços com o colega de confinamento. "Ainda bem que o povo vê essas coisas", comentou Eva, por fim.

Vale lembrar que a bailarina venceu a Prova do Líder desta semana, realizada na noite de quinta-feira, 20.

💬 Eva: "Ele falou tanto sobre eu tomar as suas dores, mas ele tá tomando as dores da Aline "#BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/Xduc4GGZCx — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2025

Quem está na mira do líder?

Na madrugada desta sexta-feira, 21, Renata se tornou a nova líder e parece já estar decidida sobre sua indicação ao próximo paredão do BBB 25, da Globo. Horas depois de conquistar a liderança, ela conversou com seus aliados no Quarto Nordeste e revelou quem pretende colocar na berlinda.

João Gabriel perguntou se a líder já tinha decidido quem iria indicar e ela revelou que colocará uma sister adversária na berlinda; confira mais detalhes!

