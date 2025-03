Camilla Camargo comemora o aniversário da filha com festão

A atriz Camilla Camargo reuniu os familiares e amigos para comemorar o aniversário de quatro anos de sua filh caçula, Julia

Camilla Camargo comemorou nesta segunda-feira, 17, o aniversário de quatro anos de sua filha caçula, Julia, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa. Os dois também são pais de Joaquim, de cinco anos.

A comemoração aconteceu em um buffet infantil em Santana de Parnaíba, São Paulo, com a organização assinada por Dayane Delatori, e contou com a presença dos familiares e amigos, entre eles, Luciele Camargo e sua filha, Maria Eduarda.

"Comemorar o aniversário de um filho é sempre uma alegria imensa. O tempo passa tão rápido, parece que foi ontem que a Julia nasceu, e agora já está completando quatro anos! Fico muito feliz em proporcionar uma festa onde eles possam se divertir com os amiguinhos, em um ambiente colorido e lúdico... É uma bênção poder celebrar de maneira tão especial mais um ano de vida da Juju", disse a atriz.

Para a festa, Julia surgiu usando um look estiloso: um vestido com vários tons de rosa, babados e um laço na cintura. "Dá uma voltinha. Tá muito linda, meu amor", disse Camilla ao mostrar o look da herdeira nas redes sociais antes de ir para o evento.

Confira as fotos:

Camilla Camargo se derrete ao comemorar o aniversário da filha

A atriz Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de sua filha caçula, Julia. A menina, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa, completou quatro anos nesta segunda-feira, 17.

"Viva você, amor da minha vida. A princesa que eu sempre pedi pra Deus. Filha você é parte de mim, você veio para me mostrar como amor de mãe não divide e sim multiplica, você vem com sua personalidade forte, sua inteligência e carinho e me ensina diariamente, me faz crescer, me preenche e me transborda amor. Te amo tanto minha filha, obrigada por entre tantas pessoas no mundo ter vindo como minha filha. Obrigada, Leonardo Lessa... viva a Juju, viva nossa família", escreveu. Confira a publicação!

Leia também:Zezé Di Camargo encanta ao mostrar a neta com Clara: 'Minha princesinha'