Filho de Thammy Miranda completa 5 anos e ganha festão; veja as fotos

Ele cresceu! Neto de Gretchen, o filho de Thammy Miranda celebrou a chegada de seus cinco anos com grande festa temática

O filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, Bento Miranda, completou cinco anos de vida. Neste domingo, 16, o garoto ganhou uma grande festa em um buffet para celebrar a data com a família e amigos. Inclusive, Gretchen e Sula Miranda apareceram na comemoração.

Em sua rede social, o político e a influenciadora digital postaram cliques do momento especial e encantaram. Para comemorar seu aniversário, Bento colocou uma roupa de leão para combinar com o tema de Rei Leão.

"Bento fez 5 anos em grande estilo! Com o tema Rei Leão, celebramos essa data tão especial em uma festa cheia de momentos lindos. Nosso pequeno rugiu de alegria, brincou, correu e viveu um dia mágico, cercado de amigos e familiares que tornaram tudo ainda mais especial", falaram sobre o evento.



"Cada detalhe foi pensado com amor, e o resultado não poderia ter sido diferente: um verdadeiro sucesso! Ver o brilho nos olhos do Bento foi a maior recompensa. Que essa nova fase seja repleta de felicidade, descobertas e muitas histórias para contar!", escreveram ao postarem as fotos da grande festa do herdeiro.

Veja as fotos do aniversário do filho de Thammy Miranda:

Andressa Ferreira defende seu relacionamento com Thammy Miranda

A modelo Andressa Ferreira postou fotos ao lado do marido, Thammy Miranda, e aproveitou o registro para defender sua relação com o filho de Gretchen. Em sua rede social, ela postou os cliques curtindo o final de semana em grande estilo e aproveitou para mandar um recado.

Há mais de 10 anos vivendo uma relação com o pai de seu único filho, o pequeno Bento Miranda, a nora da Rainha do Rebolado pediu respeito. A influenciadora ainda mandou um recado para aqueles que criticam os gays.

"Respeita nossa história 10 anos juntos de muito respeito! O melhor presente que Deus nos concedeu? Nosso filho! Resultado do nosso AMOR!", declarou a famosa. "Acho tão feio quem fala mal de gay e tem a vida toda errada, sem moral! Trai a esposa, engana os outros! Deseja a mulher do próximo, não honra os pais! E ainda julga", disparou ela em um comentário.

