Thammy Miranda faz surpresa na festa do filho: 'Não tem coisa melhor'

Ao lado de Andressa Ferreira, Thammy Miranda faz surpresa especial durante a festa de aniversário de 5 anos do filho; veja o que aconteceu

O filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, Bento Miranda, completou cinco anos de vida e ganhou uma grande festa temática. Após alguns dias do evento, que reuniu Gretchen, Sula Miranda e outro familiares, os papais postaram um vídeo de um momento especial da comemoração.

Nesta quinta-feira, 20, o casal publicou o registro de quando o herdeiro recebeu uma surpresa e ficou de boca aberta. Festejando seu aniversário com o tema de Rei Leão, Bento surgiu com um look de leão e ficou emocionado ao ver que os "personagens" estavam presentes na festa.

O filho do político e da modelo então pode se divertir com os personagens ao vivo na festa. "Me diz aí se não tem coisa melhor no mundo do que ver seu filho feliz. Esse foi um momento muito especial do aniversário do Bento! Feliz demais de poder comemorar com quem a gente ama e ao lado de pessoas muito especiais", escrevera sobre a oportunidade de realizarem um sonho do menino.

Ainda nos últimos dias, Thammy Miranda e Andressa Ferreira encantaram ao postarem fotos da festa de cinco anos de Bento.

Andressa Ferreira defende seu relacionamento com Thammy Miranda

A modelo Andressa Ferreira postou fotos ao lado do marido, Thammy Miranda, e aproveitou o registro para defender sua relação com o filho de Gretchen. Em sua rede social, ela postou os cliques curtindo o final de semana em grande estilo e aproveitou para mandar um recado.

Há mais de 10 anos vivendo uma relação com o pai de seu único filho, o pequeno Bento Miranda, a nora da Rainha do Rebolado pediu respeito. A influenciadora ainda mandou um recado para aqueles que criticam os gays.

"Respeita nossa história 10 anos juntos de muito respeito! O melhor presente que Deus nos concedeu? Nosso filho! Resultado do nosso AMOR!", declarou a famosa. "Acho tão feio quem fala mal de gay e tem a vida toda errada, sem moral! Trai a esposa, engana os outros! Deseja a mulher do próximo, não honra os pais! E ainda julga", disparou ela em um comentário.

