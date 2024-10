O ator Juliano Cazarré compartilhou detalhes da rotina de sua família. Casado com Letícia Cazarré, eles são pais de seis filhos

O ator Juliano Cazarré compartilhou detalhes da rotina de sua família. Casado com Letícia Cazarré, eles são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de 6 meses.

Em entrevista ao jornal O Globo, o artista contou que, devido à sua agenda apertada de gravações, ele e a esposa montam um cronograma para cuidar dos filhos. Atualmente, ele faz parte do elenco de Volta por Cima, a nova novela das 19h da emissora.

"Em geral, eu dou a carona da manhã. Levo eles para o colégio cedo e ela busca à tarde. Se eu estou em casa, ajudo com o banho e a janta. Às vezes eu não posso, e acaba que ela tem que dar conta sozinha. É barra pesada quando fica um só com os seis, mas vivemos um dia de cada vez", detalhou.

Ao ser questionado se algum dos filhos tem interesse em seguir seus passos na carreira, ele revela que apenas Inácio demonstrou interesse e pediu para participar de aulas de teatro na escola. Cazarré comentou ainda que procura apresentar seu trabalho gradualmente às crianças.

"Eu comecei a mostrar agora aos mais velhos algumas cenas. Em "Fuzuê", eu já mostrava para o Gaspar, porque eram cenas mais leves. Eles já me pediram para ver "Volta por cima". Eu falei que vamos ver, porque tem que combinar a hora, porque eles dormem cedo. Mas vou sempre separando algumas coisas e mostrando para eles", disse.

