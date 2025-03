Médica analisa segunda internação de filha de Leticia Cazarré no ano: 'Muitas observações'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Simone Navarro falou sobre a segunda internação de Maria Guilhermina, filha de Leticia Cazarré, em 2025

Internada desde o dia 5 de março, Maria Guilhermina segue sob cuidados médicos após apresentar sinais de infecção. Em seus Stories do Instagram, Leticia Cazarré, mãe da criança de apenas dois anos, destacou que a alta hospitalar deve acontecer na próxima segunda-feira (10). Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Simone Navarro fala sobre a nova internação da criança que nasceu com uma doença congênita rara no coração, chamada Anomalia de Ebstein.

"O sistema imunológico do bebê começa a se formar antes do nascimento, mas o desenvolvimento total pode demorar de 5 a 7 anos. Como Maria Guilhermina é um bebê portador de uma anomalia congênita rara e ainda está somente com 2 aninhos, então as condições de internação ainda ficam maiores. Essas internações normalmente vão estar relacionadas mais a parte até pulmonar, porque ela é uma paciente com traqueostomia e com respirador, necessitando de muitas observações, principalmente dessa parte respiratória", destacou.

"E um bebê pode apresentar sintomas que vão desde os sintomas clássicos como febre, cansaço... No dela, com essa anomalia, uma cianose, que é essa cor azulada tanto de mucosas como até de pele, como também sintomas mais raros, desde a falta de apetite até alteração de humor. Mas, como ela já tem 2 aninhos, a própria mãe já observa uma alteração diferente. Para prevenir isso, é estar com a vacinação em dia, consulta regular com o pediatra e, no caso dela, um cardio também pediatra ajuda bastante", acrescentou.

Em suas redes sociais, Leticia Cazarré destacou que sua filha, fruto de seu relacionamento com Juliano Cazarré, realizou testes de Covid-19 e Influenza no hospital para descartar todas as possibilidades. "Já viraram rotina na nossa vida. Desde 2020, principalmente depois da pandemia, esses testes são de rotina para ver se não é isso que está dando a alteração e, consequentemente, a piora da parte cardíaca e pulmonar. Então não tem problema fazer esses testes. Esses testes são de rotina e são muito bons para a gente descartar outras doenças", concluiu a médica pediatra.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Leia também: Filha de Juliano Cazarré é internada pela segunda vez no ano