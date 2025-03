Rafaella Justus encanta ao mostrar foto especial em família: '3 gerações'

Momento família! Rafaella Justus compartilhou uma foto especial ao lado da mãe, Ticiane Pinheiro, e da avó, Helô Pinheiro; veja

Rafaella Justus encantou os seguidores na noite de quinta-feira, 21, ao compartilhar em suas redes sociais um novo registro especial em família. A adolescente contou que participou de uma campanha de Dia das Mães ao lado da avó, Helô Pinheiro, e da mãe, Ticiane Pinheiro.

Em seu perfil oficial, Rafa publicou uma foto nos bastidores do trabalho ao lado das duas familiares. Esbanjando beleza e elegância, o trio não poupou sorrisos ao posar para a câmera.

"3 gerações de muito amor", declarou Rafaella Justus na legenda da imagem. Recentemente, a jovem foi bastante mencionada em uma publicação de Ticiane, que resgatou algumas fotos inéditas de sua infância e juventude e foi comparada com a primogênita.

A apresentadora da Record TV reuniu uma sequência de cliques especiais em um vídeo, incluindo registros de apresentações na escola, momentos em família e até fotos de quando ainda era bebê. No entanto, o que chamou atenção dos seguidores foi a grande semelhança da famosa com as duas filhas, Rafaella Justus e Manuella Tralli.

Nos comentários da publicação, diversos internautas deixaram mensagens elogiando a beleza da apresentadora e destacando o quanto as herdeiras se parecem com ela. "Impressionante que bebezinha é a cara da Manu, e já garotinha, muito parecida com a Rafa", declarou uma fã.

Helô Pinheiro, Rafa Justus e Ticiane Pinheiro - Reprodução/Instagram

Rafa Justus faz discurso na web e os pais ficam encantados

Recentemente, a adolescente Rafaella Justus deixou os pais encantados ao compartilhar um vídeo sobre saúde mental nas redes sociais. Com apenas 15 anos, a jovem mostrou que tem uma visão clara sobre a vida e está pronta para enfrentar os desafios do futuro. Com isso, ela surpreendeu seus pais, Roberto Justus e Ticiane Pinheiro.

Em seu discurso, Rafa falou sobre a importância de saber o que precisa de sua atenção na vida e não ter medo de pedir ajuda quando não está conseguindo dar conta de tudo, já que é importante cuidar da saúde mental; confira mais detalhes!

