Médico explica diagnóstico preocupante de Carlos Villagrán: 'Existe risco'

Intérprete do Quico, personagem da série Chaves, Carlos Villagrán recebeu diagnóstico preocupante em 2023

Carlos Villagrán (81), o Quico do Chaves, foi diagnosticado com câncer de próstata em novembro de 2023 e passou por uma cirurgia para tratar o problema de saúde. Na época, o ator da série sucesso de audiência no Brasil revelou à revista People espanhola que estava com medo.

Hoje curado, Villagrán retomou sua vida profissional e até já deu declarações sobre seu personagem de maior sucesso. CARAS Brasil conversa com o Dr. Octavio Henrique Arcos Campos, médico urologista dos principais hospitais de São Paulo, para entender como pacientes curados da mesma doença do ator podem evitar uma recidiva.

"Mesmo após a cura, existe um risco residual de recidiva. A Medicina explica que a cura é definida pela ausência de sinais da doença, mas pequenas células cancerígenas podem permanecer de forma latente, o que demanda um acompanhamento regular", explica.

"Exames como o PSA (antígeno prostático específico) são essenciais para detectar, o quanto antes, qualquer alteração que possa indicar o retorno da doença. Por isso, pacientes que se consideram curados devem manter um rigoroso acompanhamento médico e adotar um estilo de vida saudável", complementa.

De acordo com o especialista, pacientes curados do câncer de próstata devem mudar o estilo de vida e adotar hábitos saudáveis. A prática de exercícios físicos frequentes e uma alimentação correta são os principais pilares para uma vida cheia de saúde.

"Quanto aos cuidados, recomenda-se uma alimentação balanceada, a prática regular de atividades físicas e a moderação no consumo de álcool e não fumar. Esses hábitos contribuem para a manutenção do bem-estar geral e ajudam a reduzir o risco de recidiva. As consultas periódicas com o urologista ou oncologista são fundamentais para monitorar a saúde e ajustar, se necessário, o plano terapêutico", diz.

VEJA PUBLICAÇÃO DE CARLOS VILLAGRAN: