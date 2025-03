Morre ator do clássico 'A Guerra do Hambúrguer' aos 52 anos

Jan Sweeterman, ator da comédia 'A Guerra do Hambúrguer', faleceu em Washington após lutar contra um câncer agressivo

O ator Jan Schweiterman, conhecido por seu papel de vilão no clássico filme de comédia 'A Guerra do Hambúrguer' (1997), faleceu aos 52 anos vítima de um câncer agressivo no Mercy Hospital, em Washington. O astro teve seu óbito revelado nesta sexta-feira, 21.

A informação foi divulgada por Chad Schweiterman, irmão de Jan, através das redes sociais. "É com o coração pesado que compartilho o falecimento do meu irmão, Jan (JP) Schweiterman. Ele descobriu recentemente que tinha uma forma agressiva de câncer em estágio 4", declarou o familiar.

"Por favor, mantenha nossa família em seus pensamentos e orações enquanto navegamos neste momento difícil. Descanse em paz, irmão. Nós te amamos e sentimos sua falta", concluiu Chad.

Além de 'A Guerra do Hambúrguer', Jan Schweiterman também esteve no elenco de séries como 'Plantão Médico' e 'Felicity'. O ator ainda participou da franquia de terror 'Warlock'.

‘Good Burger’ star Jan Schwieterman dead at 52 https://t.co/yTJdPiV5wupic.twitter.com/7zOZKxHo6L — New York Post (@nypost) March 21, 2025

Ex-jogador do Bayern de Munique morre aos 18 anos

O jogador de futebol Guo Jiaxuanfaleceu aos 18 anos na quinta-feira, 20, vítima de um traumatismo craniano. O atleta estava internado em estado grave há um mês depois de levar uma joelhada na cabeça durante uma partida de treinamento, ocorrida em fevereiro deste ano.

Jiaxuan representava a seleção de base da China durante turnê na Espanha em jogo-treino contra o Alcobendas quando desmaiou em campo após o choque. O jovem chegou a ser transferido para Pequim, mas não resistiu.

O jovem já defendeu as cores do Bayern de Munique e estava no Beijing Guoan, da China. No dia 14 de fevereiro, cerca de uma semana após o acidente, Guo teve a morte cerebral detectada.

Na época, o irmão do atleta explicou melhor o ocorrido: "Durante um treino, ele foi levado para o hospital após ser atingido na cabeça pelo joelho de outro jogador (...) O que soube é que o médico disse que o meu irmão tinha muito sangue na cabeça e poucas chances de sobreviver", escreveu o familiar em uma rede social.

