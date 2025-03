Alerta médico sobre doença que deixou o rosto da ex de Frank Aguiar deformado: 'Uma ameaça'

Influenciadora digital Caroline Santos, ex-esposa do cantor Frank Aguiar ficou 10 dias internada na UTI

A influenciadora digital Caroline Santos, ex-esposa do cantor Frank Aguiar (54), ficou 10 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital, em julho de 2023, após diagnóstico de Síndrome de Stevens-Johnson, uma farmacodermia que pode ser grave se não for tratada com rapidez.

Na época, a famosa ficou com o rosto completamente deformado de manchas. Ela chegou a gravar stories visivelmente abalada em um aparente estado de pânico, o que acendeu alerta sobre como identificar as principais reações.

"A farmacodermia é qualquer reação na pele causada pelo uso de um medicamento. Isso acontece porque algumas substâncias podem desencadear uma resposta exagerada do organismo, levando a inflamações e lesões cutâneas", explica a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, em entrevista à CARAS Brasil.

"Reações alérgicas (hipersensibilidade imunomediada) – O sistema imunológico interpreta o medicamento como uma ameaça e desencadeia uma resposta inflamatória. Isso pode ocorrer por mecanismos mediados por IgE (como na urticária) ou por células T (como no exantema maculopapular e na Síndrome de Stevens-Johnson)", diz.

No caso de reações não alérgicas, tudo costuma agir de forma diferente. "O problema não está no sistema imunológico, mas sim no efeito direto do medicamento sobre a pele. Isso pode ocorrer por mecanismos como toxicidade direta, acúmulo da substância na pele ou interação com a luz solar", afirma.

A especialista chama atenção para a importância de identificar qualquer anormalidade quando está fazendo uso de medicamentos. Ela alerta sobre os principais remédios capazes de provocar a crise alérgica que levou a ex-esposa do cantor a ficar internada na UTI.

"Entre os medicamentos mais comuns que podem causar farmacodermias estão antibióticos (como sulfonamidas e beta-lactâmicos), anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), anticonvulsivantes e alguns fármacos cardiovasculares (como diuréticos e amiodarona)", finaliza.