Com os filhos, Wanessa Camargo marca presença na festa de aniversário da sobrinha

A cantora Wanessa Camargo foi com os filhos a festa de aniversário da sobrinha, Julia, filha da atriz Camilla Camargo, que completou 4 anos

Wanessa Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos da festa de aniversário da sobrinha, Julia, filha de Camilla Camargo e Leonardo Lessa.

A caçula da atriz ganhou uma festa luxuosa para comemorar o seu aniversário de quatro anos, e a cantora marcou presença no evento ao lado dos filhos, José Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 10, frutos de seu antigo relacionamento com o empresário Marcus Buaiz.

Ao dividir os cliques em que aparece sorridente ao lado da família no aniversário da sobrinha, Wanessa prestou uma bela homenagem para Julia. "Feliz aniversário, minha amada Juju! Hoje é um dia muito especial, o dia em que o mundo ficou mais bonito porque você chegou!", celebrou a artista no começo do texto.

"Você é uma menina cheia de luz que ilumina cada cantinho por onde passa com seu sorriso doce e seu jeitinho carinhoso. Seu coração é puro, sua alegria contagia e sua presença enche nossas vidas de amor! Que Deus abençoe sempre o seu caminho!", acrescentou.

"Que você cresça rodeada de felicidade, com muita saúde, sabedoria e sonhos realizados. Você é um presente precioso para todos nós, e o meu amor por você só cresce a cada dia. Nunca se esqueça do quanto você é especial e do quanto é amada! Nós te amamos com todo o coração!", finalizou a homenagem.

Além de Wanessa, Julia também ganhou mensagens de felicitações dos avós, Zezé Di Camargo, que mostrou a neta com sua filha caçula, Clara, e de Zilu Camargo, que se declarou para a menina.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Camilla Camargo comemora o aniversário da filha

Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de sua filha caçula, Julia. A menina, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa, completou quatro anos nesta segunda-feira, 17.

"Viva você, amor da minha vida. A princesa que eu sempre pedi pra Deus. Filha você é parte de mim, você veio para me mostrar como amor de mãe não divide e sim multiplica, você vem com sua personalidade forte, sua inteligência e carinho e me ensina diariamente, me faz crescer, me preenche e me transborda amor. Te amo tanto minha filha, obrigada por entre tantas pessoas no mundo ter vindo como minha filha. Obrigada, Leonardo Lessa... viva a Juju, viva nossa família", escreveu a artista, que também é mãe de Joaquim, de cinco anos. Veja a publicação!

Leia também:Wanessa Camargo fala sobre término com Dado Dolabella: 'Dando nosso tempo'