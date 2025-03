Juliano Cazarré encanta ao comemorar o aniversário do filho: 'Viva o Estêvão'

O ator Juliano Cazarré postou nas redes sociais uma foto ao lado do filho caçula, Estêvão, e celebrou o seu aniversário de um ano

Juliano Cazarré encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 2, ao comemorar o aniversário de um ano de seu filho caçula, Estêvão. O menino é fruto de seu casamento com Leticia Cazarré.

Na foto postada em seu perfil, o ator aparece todo sorridente, segurando o herdeiro nos braços, e na legenda, ele celebrou a vida do pequeno. "1 ano do nosso caçulinha!!! Quantos parabéns ele merece? Viva o Estêvão!!! Deus te abençoe, meu filho!", disse o artista, que está no ar na novela 'Volta Por Cima', da TV Globo, interpretando o personagem Jayme.

Mais cedo, Leticia Cazarré postou várias fotos de Estâvão e celebrou o aniversário do filho. "Hoje o nosso Estêvão faz um ano!! Um amor que me encheu de alegrias quando eu não achava que seria possível, que me ensinou a ter mais paciência, a entregar ainda mais as coisas nas mãos de Deus e que trouxe muitas bençãos para a nossa família. Um menino adorável que completa os nossos dias! Que Deus o abençoe, proteja e guarde sempre perto de Si", escreveu a famosa.

Vale lembrar que Juliano Cazarré também é pai de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de quatro anos, e Maria Guilhermina, de dois.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Leticia Cazarré faz relato religioso ao contar nova intercorrência da filha

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré dividiu com os seguidores um acontecimento recente envolvendo a filha, Maria Guilhermina, de 2 anos. A pequena, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, foi diagnosticada com cardiopatia congênita rara no nascimento e, desde então, respira com ajuda de uma traqueostomia.

Por meio das redes sociais, Leticia, que é bastante religiosa, iniciou o assunto mencionando as orações diárias que costuma fazer. Ao longo do relato, a companheira de Cazarré contou que o pedido de proteção para a família feito no início de quarta-feira, 19, foi atendido antecipadamente. Isso porque a intercorrência de Maria Guilhermina aconteceu durante uma sessão de terapia da menina com uma profissional da saúde, que rapidamente conseguiu recolocar a cânula na pequena. Confira o relato!

Leia também:Ticiane Pinheiro escreve mensagem especial no aniversário de Ana Hickmann