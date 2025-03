Daniela Albuquerque impressiona com fotos da festa da filha caçula; veja

Após fazer grande festa do pijama para a herdeira mais nova em sua mansão, Daniela Albuquerque impressiona com cliques do evento

A filha caçula de Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo, Antonella, completou 10 anos nos últimos dias e ganhou uma grande festa do pijama na mansão onde mora com os pais. Nesta quarta-feira, 19, a apresentadora compartilhou fotos do evento especial e impressionou.

Após exibir alguns detalhes da comemoração com tema de ursos, a comandante do Sensacional, da RedeTV!, publicou os cliques profissionais. Nos registros, a famosa apareceu curtindo com a caçula o momento em casa e exibindo o look dela. Além disso, a modelo surgiu com o esposo, a mãe e a primogênita, Alice, de 12 anos.

"Recebi fotos maravilhosas do aniversário da minha princesa Antonella! Como é bom registrar esses momentos tão especiais e reviver cada sorriso, cada abraço e toda a alegria desse dia inesquecível.

Meu Deus como ela tá linda nesse vestido. Ela ficou linda demais", falou sobre a ocasião e o look feito especialmente para a garota.

Vale lembrar que, apesar de viver uma vida luxuosa atualmente, a famosa, casada com o empresário Amilcare Dalvo Jr., é de origem humilde e sempre relembra suas raízes. "Na minha infância eu não tinha isso de aniversário, não tinha recurso. Lembro que às vezes tinha um aniversário ou outro que a gente ia à casa de alguém. Minha mãe sempre fazia um bolinho, uma coisa simples, mas fazer festinha, chamar amigos, eu nunca tive na infância”, comentou sobre não ter tido festas como suas herdeiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Daniela Albuquerque faz aparição com o marido, as filhas e a mãe

A apresentadora Daniela Abuquerque e seu marido Amilcare, um dos donos da RedeTV!, marcaram presença com a família no show de Andrea Bocelli com participação especial da cantora Sandy no Allianz Parque, em São Paulo.

A rara aparição da família chamou a atenção, isso porque, a comandante do Sensacional surgiu ao lado do esposo, das duas filhas, Alice e Antonella, e de sua mãe, Eunice Albuquerque. Todos muito elegantes posaram para os cliques no local. Veja as fotos aqui.