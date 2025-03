Solteiro, João Guilherme se joga na noitada com os amigos

O ator João Guilherme aproveitou a noite de quinta-feira, 20, em uma balada country de São Paulo ao lado dos amigos. Veja as fotos

O ator João Guilherme curtiu a noite de quinta-feira, 20, ao lado dos amigos em uma balada de São Paulo. O artista marcou presença em uma casa de eventos country para curtir a festa de lançamento de um rodeio do interior ao som de ídolos da música sertaneja, como Ana Castela e Luan Pereira.

O rapaz está solteiro desde que se separou da atriz Bruna Marquezine há cerca de um mês. Ele foi flagrado pelos paparazzi enquanto conversava com os amigos no meio da plateia. Discreto, ele usava boné e jaqueta jeans.

Recentemente, em um breve diálogo com a equipe do canal Paparazziando, o ator respondeu à pergunta sobre como está seu coração. "Meu coração está ótimo. Muito obrigado pelo cuidado". Ao ser questionado se ainda mantém amizade com Bruna Marquezine, ele foi direto: “Sempre.”

João Guilherme - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

João Guilherme - Foto: Edu Araujo / Agnews

João Guilherme - Foto: Edu Araujo / Agnews

João Guilherme - Foto: Edu Araujo / Agnews

João Guilherme fez mudança na equipe antes da separação

O fim do namoro do ator João Guilherme com a atriz Bruna Marquezine surpreendeu os fãs do ex-casal nesta semana. Com a repercussão em alta, um assunto envolvendo o ator surgiu na internet e mostrou uma decisão radical dele.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, o ator decidiu demitir sua equipe para assinar contrato com a equipe de agenciamento da atriz. A decisão dele teria sido tomada para mudar o time que trabalhava ao seu lado.

O colunista apontou que a decisão aconteceu no final de 2024 e ele encerrou a parceria com seu ex-empresário, que era o seu tio Pe Lu (ex-Restart), após 12 anos de parceria. Com isso, o artista passaria a ser assessorado pela mesma empresária de Bruna Marquezine.

