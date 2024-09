Banquete da festa de Rafaella Justus é revelado com detalhes; veja as fotos

Organizadora da festa de Rafaella Justus, Andrea Guimarães, posta fotos do banquete montado no evento e impressiona com os detalhes luxuosos

A festa de Rafaella Justus aconteceu há algumas semanas, mas os detalhes ainda impressionam e causa curiosidade. Inclusive, nesta quinta-feira, 12, aproveitando o clima de tbt na rede social, a organizadora do evento, Andrea Guimarães, recordou alguns cliques do momento.

Muito questionada sobre a comida servida para os cerca de 400 convidados, a responsável por todos os detalhes luxuosos revelou com os cliques como foi o banquete pago por Roberto Justus. Inúmeras entradas, diversos pratos e todos com algum item caro foram colocados à disposição.

Pelas imagens foi possível ver que com os queijos, legumes, pães, carnes, peixes, frutas e muito mais foi montado o jantar com muito cuidado e com a preocupação da aparência. Todos foram colocados em recipientes de prata e em meio aos diversos vasos de flores.

"Hoje dia de Tbt e aproveito pra falar sobre o buffet da festa que foi delicioso. Foram muitas perguntas sobre o cardápio. Algumas fotos pra vocês", postou Andrea Guimarães.

Vale lembrar que os docinhos e bolo também deram o que falar. Inclusive, Ticiane Pinheiro deu sua opinião sobre as "rachaduras" que foram feitas no bolo.

Festa de Rafaella Justus

A festa de Rafaella Justus aconteceu na sexta-feira, 30, em um hotel em São Paulo. A planejadora de eventos dos famosos, Andrea Guimarães, foi a responsável por todos os detalhes. O bolo e os doces foram feitos pela confeiteira Mariana Junqueira. Os shows escolhidos foram o de Pedro Sampaio e MC Kevinho.

O convite enviado foi uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

É bom lembrar que todos os gastos da festa, exceto vestidos e shows, pagos por Ticiane Pinheiro, foram bancados pelo pai, o empresário Roberto Justus, que dançou com a herdeira a valsa coreografada. Além do momento da valsa, a aparição surpresa de Fabiana Justus foi destaque na celebração de luxo.