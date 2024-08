Simone Biles ganha declaração do marido após conquistar medalha de ouro nas Olimpíadas

Após grandes conquistas nas Olimpíadas 2024, Simone Biles recebeu uma declaração apaixonada do marido, Jonathan Owens: "Orgulhoso de ser seu marido"

Simone Biles orgulhou não só os Estados Unidos, mas toda a sua família! Além de todas as congratulações já recebidas após conquistar a medalha de ouro, a ginasta ganhou uma declaração romântica do marido, Jonathan Owens, nesta sexta-feira, 2.

Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador de futebol americano demonstrou sua admiração pela atleta que, além de ganhar o ouro na final por equipes, levou mais uma medalha na quinta-feira, 1, no individual geral da ginástica nas Olimpíadas de Paris, tornando-se a melhor da história do esporte.

"Grandeza. Eu te amo muito, baby. Você alcança tudo o que decide e faz isso com tanta graça. Nove vezes medalhista olímpica e contando! Muito orgulhoso de ser seu marido", declarou ele.

Vale lembrar que Simone obteve a pontuação de 59.131 à frente da brasileira Rebeca Andrade, que acumulou 57.932 pontou e ganhou a medalha de prata.

A ginasta conheceu Jonathan Owens em março de 2020 e ficou noiva em fevereiro de 2022. Já em abril de 2023, eles se casaram no civil, no Texas.

A cerimônia foi realizada no tribunal do Condado de Harris de 1910, em Houston e no mês seguinte, eles fizeram uma segunda celebração, em Cabo San Lucas, no México.

Confira a publicação de Jonathan Owens:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jonathan Owens 🏈 (@jowens)

Marido de Simone Biles foi para Paris acompanhar ginasta nas Olimpíadas

Na última terça-feira, 30, o jogador de futebol americano Jonathan Owens desembarcou em Paris, na França, para acompanhar a esposa, Simone Biles, competir nas Olimpíadas. Assim como as brasileiras - que conquistaram o terceiro lugar - a ginasta participou da final por equipes junto com outras atletas dos Estados Unidos, e chegou ao primeiro lugar no pódio.

Por meio dos Stories no Instagram, Jonathan compartilhou alguns registros das ruas parisienses, além de mostar que já estava na arena para prestigiar a competição. Confira os registros clicando aqui!