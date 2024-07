Olimpíadas 2024: Brasil conquista medalha inédita na ginástica

Equipe brasileira feminina na ginástica é medalha de bronze nas Olimpíadas Paris 2024, o que é um feito inédito na história do esporte no Brasil

A equipe brasileira feminina de ginástica conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas Paris 2024. Nesta terça-feira, 30, as atletas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares subiram ao pódio em um feito inédito na história do esporte no Brasil.

Elas disputaram a grande final por equipes em vários aparelhos e conquistaram a nota suficiente para ficarem em terceiro lugar na competição. O primeiro lugar ficou com a equipe dos Estados Unidos, e o segundo lugar foi da equipe da Itália.

A ginástica feminina brasileira já tinha medalhas individuais, mas é a primeira vez que conquista a medalha por equipes.

Flávia Saraiva sofreu corte no rosto antes da final

A ginasta brasileira Flávia Saraiva se machucou durante o aquecimento para a final da competição nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta terça-feira, 30. Ao testar um dos aparelhos do circuito, ela caiu e sofreu um corte no rosto.

A estrela machucou a região logo acima dos olhos, que sangrou um pouco. Com isso, a equipe médica brasileira entrou em ação para um curativo. Mesmo machucada, a atleta seguiu com sua rotina e competiu normalmente nas barras assimétricas.

Flávia se manteve calma depois do acidente e não perdeu a concentração. Tanto que sua performance correu dentro do previsto.

A atleta tem 24 anos e está em sua terceira edição das Olimpíadas.