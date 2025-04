Aposentado? Alexandre Pato reage e revela motivo do afastamento dos campos

Afastado do futebol desde 2023, Alexandre Pato explica o motivo para ter ficado longe do esporte nos últimos tempos

O jogador de futebol Alexandre Pato surpreendeu ao revelar o motivo para estar longe dos campos nos últimos anos. Ele se afastou do esporte no final de 2023, quando acabou o contrato com o São Paulo FC, e está totalmente dedicado a sua família.

Nesta terça-feira, 8, Pato aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos fãs e foi questionado por um fã se ele já se aposentou. “Por que você parou de jogar tanto cedo?”, perguntou um internauta. Então, o atleta negou que já esteja aposentado.

“Não parei. Quis acompanhar o nascimento do meu filho, dei um tempo para esse momento tão especial”, disse ele. O atleta é pai de Benjamin, fruto do casamento com Rebeca Abravanel - herdeira de Silvio Santos.

Além disso, o jogador de futebol foi questionado sobre dinheiro. “Acha que o dinheiro mexeu com a vontade de jogar futebol?”, perguntou um fã. E ele respondeu: “Não, porque aprendi, quando eu mais jogasse bem mais eu ganharia. Foi um incentivo importante”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pato (@pato)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pato (@pato)

Vídeo fofo do filho de Pato e Rebeca

Em janeiro de 2025, Rebeca Abravanel encantou os seguidores ao registrar um momento especial: o primeiro corte de cabelo de seu filho, Benjamin. De férias em Natal, no Rio Grande do Norte, o pequeno, que completou um ano em janeiro, contou com a presença da mamãe e do pai, Alexandre Pato, nesse marco.

No vídeo compartilhado no Instagram da apresentadora, Rebeca aparece segurando o filho no colo, enquanto Pato ajuda a entreter o pequeno com músicas e desenhos animados."Feliz em fazer o primeiro corte dele, amor", comentou o cabelereiro Anilson Carlos na publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Abravanel (@rebecaabravanel)

Leia também:Rebeca Abravanel encanta ao surgir grávida: 'História por trás'