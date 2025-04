Daniel Alves recupera passaporte e já pode retornar ao Brasil

O ex-jogador de futebol Daniel Alves, após ser absolvido, tem a possibilidade de retorno ao país, depois de recuperar passaporte; saiba detalhes

Nesta sexta-feira, 4, os passaportes brasileiro e espanhol do ex-jogador de futebol Daniel Alves foram devolvidos, autorizando-o a deixar o território espanhol. Os documentos estavam sob custódia da Justiça desde sua prisão, em janeiro de 2023. Ele foi acusado de violência sexual por uma jovem de 23 anos, em dezembro de 2022, dentro de uma boate em Barcelona, na Espanha.

A devolução dos documentos ocorre uma semana após o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anular a sentença que havia condenado Daniel Alves a mais de quatro anos de prisão.

De acordo com o tribunal, o ex-jogador compareceu pessoalmente à Corte nesta sexta-feira para realizar os procedimentos administrativos necessários e recuperar os documentos que estavam retidos desde sua prisão, em janeiro de 2023.

Daniel Alves, que tem cidadania brasileira e espanhola, ainda não declarou se tem planos de voltar ao Brasil. Por enquanto, segue em Barcelona, onde reside ao lado da esposa, a modelo espanhola Joana Sanz, que está a espera do seu primeiro filho.

Mulher de Daniel Alves comenta sobre a decisão da Justiça

A modelo Joana Sanz rompeu o silêncio sobre a nova decisão da justiça sobre seu marido, o jogador de futebol Daniel Alves. Ele foi absolvido da condenação pela acusação de ter cometido agressão sexual contra uma mulher na Espanha. Com isso, a mulher dele mandou um recado bem direto para quem ficou contra ela e o marido desde que a polêmica estourou.

Joana escreveu um recado nas redes sociais para dizer que sempre se manteve em pé mesmo quando foi insultada publicamente. "Eles apontaram para mim, me insultaram, me ameaçaram e me perseguiram por dois anos. Como se eu fosse o único no banco dos réus. Apesar de tantos danos midiáticos e públicos, continuo de pé, sem faltar ao trabalho como muitos gostariam, fiel às minhas convicções e defendendo o que penso sem ser envenenada pelos outros", disse ela.

