Amuleto da sorte? Saiba o significado do pingente da medalhista Simone Biles

Ouro na categoria individual e em equipes das Olimpíadas, Simone Biles chamou a atenção com o pingente de cabra que usa durante as competições

Simone Biles é duplamente ouro nas Olimpíadas de Paris! Nesta quinta-feira (1), a atleta norte-americana garantiu mais uma medalha de ouro para a delegação dos EUA e chamou a atenção pelo pingente que usa no pescoço, como um amuleto da sorte. A joia se trata de uma cabra de prata, que intrigou por causa do significado. Entenda o que representa o "amuleto" da ginasta a seguir.

Em inglês, a palavra "cabra" significa "goat", no entanto, as letras também representam a abreviação de GOAT - Gymnast Of All Time, a "ginasta de todos os tempos", em português. O título foi atribuido a Biles por causa da boa performance nos campeonatos mundiais. Como por exemplo, em 2023, quando a ginasta ultrapassou todos os adversários com a nota de 58.932, no World Champioships.

Durante a final individual, Simone performou sem o colar, mas, logo que foi anunciada como a campeã olímpica, colou o pingente no pescoço e o exibiu para o mundo: "Simone Biles segurando a cabra brilhante depois de vencer a medalha de outro histórica é definitivamente o maior momento de 2024", escreveu um usuário do X.

Atrás de Simone, estava a brasileira Rebeca Andrade, com a prata, e a norte-americana Sunisa Lee, que venceu a medalha de bronze.

Simone Biles holding up a sparkling GOAT necklace after winning a historic gold is definitely peak 2024. pic.twitter.com/RKCDMM7RvM — Brian T. Smith (@BTSmithUK) August 1, 2024

Reação de Simone Biles a Rebeca Andrade viraliza

Durante a etapa em equipe, Simone Biles viralizou entre os brasileiros em decorrência da reação surpresa à sequência de Rebeca Andrade nas barras irregulares: "Não treme, não, Simone", brincaram internautas nas redes sociais.

Em diversas ocasiões, a ginasta numero 1 do mundo já falou do respeito que sente pela brasileira. Apontando ela como uma forte competidora. No documentário da Netflix sobre Biles, uma das treinadoras da atleta apontou que o cenário mundial do esporte tem nomes de níveis semelhantes ao dela, ao que Simone reagiu: "Rebeca Andrade! Ela me dá muito medo".