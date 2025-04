Ex-goleiro do Botafogo, Manga morre aos 87 anos no Rio de Janeiro

Ídolo do Botafogo, o ex-goleiro Haílton Corrêa, mais conhecido como Manga, estava internado em um hospital no Rio de Janeiro

O ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, mais conhecido como Manga, faleceu nesta terça-feira, 8, aos 87 anos. Ídolo do Botafogo, ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro e lutava contra um câncer de próstata .

Manga, que defendeu o clube carioca entre 1959 e 1968, também foi titular da Seleção Brasileira na Copa de 1966. Além disso, o ex-atleta é reconhecido como um dos maiores nomes da posição no futebol mundial.

Por meio das redes sociais, o Botafogo publicou uma nota de pesar lamentando a morte do ídolo. "É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra", iniciou o clube.

"Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo integrado dois dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61/62 e 67/68. Titular da Seleção Brasileira de 66, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo", completou.

Influenciadora e filha de deputado federal morre aos 35 anos

A influenciadora Luana Rocha, filha do deputado federal Vicentinho (PT), morreu no último domingo, 6, aos 35 anos. A notícia foi anunciada por Adão Rocha, seu marido, em um comunicado compartilhado nesta segunda-feira, 7.

"Amigos(a) agradeço imensamente as orações e boas energias que recebemos. Infelizmente a Luana não resistiu e descansou após 5 anos de luta, onde tivemos muitos momentos difíceis, mas cada momento de alegria, cada vitória, cada ciclo de quimio finalizado era comemorado em família como mais uma vitória", informou o texto.

Segundo o pai dela, o deputador Vicentinho, ela enfrentava um câncer no intestino. "Há cinco anos, Luana enfrentava uma dura batalha contra um câncer agressivo que se espalhou pelo intestino. Passou por cinco cirurgias e inúmeros tratamentos, sempre com coragem e esperança. Desde o último dia 25, estava internada no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP)", informou nas redes sociais.

