Após conquista a prata, Rebeca Andrade dá aviso sobre Olimpíadas: 'Meu último'

A ginasta olímpica Rebeca Andrade, considerada um dos prodígios do esporte brasileiro, chocou admiradores com a fala sobre o futuro da carreira

Rebeca Andrade surpreendeu a torcida brasileira com previsões próprias para a carreira esportiva nos próximos anos. Após vencer a prata na competição olímpica individual, nesta quinta-feira (1), a atleta deu uma declaração à imprensa, apontando que as Olimpíadas de Paris foi o último evento do tipo em que ela compete de forma individual.

"O individual geral, exige muito do meu corpo, principalmente dos membros inferiores. Eu já trabalhei isso na minha cabeça e queria muito que hoje fosse uma competição especial para mim. E foi, porque, para mim vai ser o meu último individual geral", contou a jovem.

Além da medalha de prata, a jovem levou o bronze junto com a equipe feminina nesta edição dos Jogos. Em 2021, sua estreia olímpica, Rebeca faturou uma medalha de prata na categoria individual e uma de ouro no salto. Ela é a brasileira com mais medalhas em Olimpíadas.

Apesar da decisão inesperada, a jovem disse que a cabeça pode mudar ao longo dos anos, mas que se preparou muito antes de pensar na possibilidade de não competir na categoria.

Nas redes, fãs da ginasta opinaram sobre o assunto: "O individual geral é desgastante, melhor focar num aparelho só e 'medalhar' nele. Entendo ela, mas não quero que Rebeca deixe de ser consagrada pelas medalhas como uma das melhores ginastas completas", pontuou um usuário do X.

Como assim a Rebeca não vai mais disputar o individual geral? pic.twitter.com/gnytgIHbLL — Mi (@MiiiiOliver) August 1, 2024

Rebeca Andrade dá "apavoro" em Simone Biles

Não é segredo para ninguém que Simone Biles enxerga Rebeca como uma forte competidora, o que ela deixou claro em diversas declarações.

Nesta quinta-feira, após vencer o ouro e deixar a brasileira com a prata, Biles contou que ficou assustada com a perfomance da ginasta e, por isso, decidiu usar uma de suas acrobacias mais difíceis: "Tivemos notas parecidas em todos os eventos, então pensei que teria de trazer as minhas armas mais pesadas desta vez. Nunca estive tão estressada... Obrigada por isso, Rebeca", brincou ela durante a coletiva.