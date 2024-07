Saiba como Simone Biles conheceu o marido. Confira a história de amor deles

Estrela da ginástica artística nas Olimpíadas, Simone Biles é uma mulher apaixonada! Ela vive uma linda história de amor com um jogador de futebol americano

A ginasta Simone Biles é um ícone da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024. Além de brilhar no esporte, ela também é uma mulher apaixonada. A estrela é casada com o jogador de futebol americano Jonathan Owens há um ano. Relembre aqui a história de amor deles:

Simone e Jonathan se conheceram de um jeito bem moderno. Em março de 2020, eles trocaram um ‘match' em um aplicativo de namoro, chamado Raya, que é conhecido por ser frequentado por famosos. Ela foi a responsável por dar o primeiro passo para que o romance saísse da internet e fosse para a vida real.

Biles chamou o rapaz nas DMs das redes sociais e eles tiveram o primeiro encontro duas semanas após começarem a conversar. Como era pandemia de Covid-19, Simone e Jonathan conseguiram passar bastante tempo juntos, já que ambos estavam sem treinar por causa da pausa dos eventos esportivos. Eles viviam um indo na casa do outro e criaram um forte vínculo.

Inclusive, ele contou que percebeu que estava apaixonado um mês depois do primeiro encontro. Os dois assumiram o romance publicamente em agosto de 2020, quando fizeram o primeiro post juntos no Instagram. Em dezembro do mesmo ano, eles passaram o Natal juntos e o romance já estava firme e forte.

“Ele é um homem de verdade. Eu simplesmente o amo. Nós nos divertimos muito juntos. Nossas personalidades combinam perfeitamente. Temos o mesmo senso de humor e ele é ótimo. Ele também é atleta, então nos entendemos e acho que é por isso que o nosso relacionamento é perfeito”, disse ela em janeiro de 2021.

Em maio de 2022, Simone e Jonathan iniciaram a preparação para o casamento. Eles marcaram a data e o local para a união. Eles conseguiram a licença para o casamento em abril de 2023 no Texas, Estados Unidos.

O casamento aconteceu em 22 de abril de 2023 em um cartório no Texas. A festa de casamento aconteceu em 6 de maio de 2023 no México com 144 convidados e muito luxo.

Veja as fotos do casal apaixonado:

