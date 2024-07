Marido de Simone Biles chega em Paris para acompanhar ginasta nas Olimpíadas

Marido de Simone Biles, o jogador de futebol americano Jonathan Owens desembarcou em Paris para assistir à competição da ginasta nas Olimpíadas

Nesta terça-feira, 30, o jogador de futebol americano Jonathan Owens desembarcou em Paris, na França, para acompanhar a esposa, Simone Biles, que está competindo nas Olimpíadas. Assim como as brasileiras, a ginasta participará da final por equipes junto com outras atletas dos Estados Unidos, disputando um lugar no pódio.

Por meio dos Stories no Instagram, Jonathan compartilhou alguns registros das ruas parisienses, além de mostar que já estava na arena para prestigiar a competição.

Vale ressaltar que nesta terça-feira, 30, as equipes femininas mais bem colocadas disputam as primeiras medalhas da ginástica feminina das Olimpíadas de Paris. Esta é a primeira disputa por medalhas de Biles desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, quando ela se retirou da competição para cuidar da saúde mental.

Equipes do Brasil, Canadá, China, Japão, Estados Unidos e Grã-Bretanha participam da disputa.

Confira os registros de Jonathan Owens:

Como Simone Biles conheceu o marido

A ginasta Simone Biles é um ícone da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024. Além de brilhar no esporte, ela também é uma mulher apaixonada. A estrela é casada com o jogador de futebol americano Jonathan Owens há um ano. Relembre aqui a história de amor deles:

Simone e Jonathan se conheceram de um jeito bem moderno. Em março de 2020, eles trocaram um ‘match' em um aplicativo de namoro, chamado Raya, que é conhecido por ser frequentado por famosos. Ela foi a responsável por dar o primeiro passo para que o romance saísse da internet e fosse para a vida real.

Biles chamou o rapaz nas DMs das redes sociais e eles tiveram o primeiro encontro duas semanas após começarem a conversar. Como era pandemia de Covid-19, Simone e Jonathan conseguiram passar bastante tempo juntos, já que ambos estavam sem treinar por causa da pausa dos eventos esportivos. Eles viviam um indo na casa do outro e criaram um forte vínculo.

Inclusive, ele contou que percebeu que estava apaixonado um mês depois do primeiro encontro. Os dois assumiram o romance publicamente em agosto de 2020, quando fizeram o primeiro post juntos no Instagram. Em dezembro do mesmo ano, eles passaram o Natal juntos e o romance já estava firme e forte.

Em maio de 2022, Simone e Jonathan iniciaram a preparação para o casamento. Eles marcaram a data e o local para a união. Eles conseguiram a licença para o casamento em abril de 2023 no Texas, Estados Unidos.

O casamento aconteceu em 22 de abril de 2023 em um cartório no Texas. A festa de casamento aconteceu em 6 de maio de 2023 no México com 144 convidados e muito luxo.