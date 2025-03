Marcelo Rubens Paiva surge nas redes sociais após vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

Após 'Ainda Estou Aqui' vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional, Marcelo Rubens Paiva fez publicação nostálgica na web

O último domingo, 2, entrou para a história do cinema brasileiro: pela primeira vez, o Brasil venceu o Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional com Ainda Estou Aqui. Em comemoração à conquista, o escritor Marcelo Rubens Paiva usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para relembrar uma foto de seus pais , Rubens Paiva e Eunice Paiva, que são retratados no longa de Walter Salles pelos atores Selton Mello e Fernanda Torres.

No registro compartilhado, o casal surgiu sorrindo em um clima descontraído. "Te amo e dar vida ao seu pai foi uma das coisas mais f*das que vivi na minha profissão", declarou Selton Mello.

Ainda nos comentários, fãs e artistas deixaram mensagens de admiração. "Fico imaginando o sentimento da família… Depois de toda dificuldade, todos os desafios, uma reparação, homenagem e reconhecimento. Coisas que só a História é capaz de proporcionar. Toda minha reverência à Família Paiva", escreveu uma internauta. "Parabéns querido! Que lindo! Merecido!!", celebrou a atriz Lilia Cabral.

Ainda Estou Aqui concorria em 3 categorias no Oscar 2025 e levou apenas uma estatueta. A atriz Fernanda Torres perdeu o prêmio para Mikey Madison e a categoria de Melhor Filme ficou com Anora.

O discurso de Walter Salles

No domingo, 2, o cinema brasileiro viveu um momento histórico com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. A produção conquistou o mundo ao contar a história de Eunice Paiva, uma mulher que foi obrigada a se reinventar após seu marido, Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e desaparecer.

"Obrigada, em nome do cinema brasileiro, estou tão honrado em receber isso em um grupo tão extraordinário de. Isso é para uma mulher, que durante um luto em uma ditadura militar, deicdiu não ceder. O nome dela é Eunice Paiva. Isso também vai para duas mulheres extraordinárias que deram vida à ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Vocês são demais. Isso é extraordinário. Muito obrigado", disse Walter Salles em seu discurso. Assista ao vídeo!

