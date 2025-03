Fabiana Karla se inspirou na família para filme sobre câncer: 'Mergulho nas memórias'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fabiana Karla reforça a importância do filme Câncer com Ascendente em Virgem e conta expectativas para a estreia

Conhecida por seus papéis cômicos, Fabiana Karla (49) comove como Dircinha, de Câncer com Ascendente em Virgem. A trama, que aborda o câncer de mama, além da emoção, trará informação e apresentará o resultado dos desafios que a atriz enfrentou nos sets de filmagem.

Dircinha é uma mulher que faz tratamento para câncer no intestino, e Fabiana Karla conta que se inspirou em sua família para dar vida à personagem . "Tive que dar um mergulho nas minhas memórias. Eu já tive pessoas na minha família que passaram por essa situação", afirma à CARAS Brasil.

A artista diz que a personagem é um fio de esperança para a trama, que mostra a batalha contra o câncer de mama de uma maneira informativa e emocionante. Para ela, o longa-metragem carrega a importância de debater o tema entre todos, não apenas mulheres, e também de gerar acolhimento para quem estiver passando por uma situação semelhante.

Ao lado dela estão nomes como Ângelo Paes Leme (51), Nathália Costa (16), Marieta Severo (78) e Suzana Pires (48) —a protagonista que, para viver Clara, chegou a raspar os cabelos. "Trabalhar ao lado desse elenco incrível dá uma alegria, um quentinho no coração. Eu venho muito da comédia e, ser percebida para fazer um filme como esse é um prêmio."

Quanto à estreia, que acontece nesta quinta-feira, 27, Fabiana não esconde as altas expectativas. Para além do sucesso do filme, ela espera que o público saia tocado após a exibição. "Esperamos levar um assunto que seja conversa em casa, em bares… que não tenhamos mais medo de falar a palavra câncer. Que as pessoas saiam transformadas do cinema."

Entre comédia e drama, Câncer com Ascendente em Virgem conta a história de Clara, uma professora que, após receber o diagnóstico de câncer de mama, transforma sua forma de ver a vida. Sob direção de Rosane Svartman, o longa é inspirado na história da produtora Clélia Bessa, que durante o tratamento que a curou do câncer de mama em 2008, lançou o blog Estou com Câncer, e Daí?.

